Προβλήματα στις αναχωρήσεις πτήσεων καταγράφονται το απόγευμα της Τρίτης στη Βρετανία, εξαιτίας τεχνικού ζητήματος, όπως ανακοίνωσε η NATS, ο βασικός πάροχος υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας της χώρας.
Σε ανακοίνωσή της, η NATS αναφέρει ότι διερευνά το τεχνικό πρόβλημα, το οποίο έχει προκαλέσει αναστάτωση και καθυστερήσεις σε ορισμένες αναχωρήσεις.
«Οι μηχανικοί μας βρίσκονται στο σημείο και θα ενημερώσουμε μόλις έχουμε νεότερα», αναφέρει η εταιρεία, ζητώντας συγγνώμη από τους επιβάτες για την ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκαλέσουν οι καθυστερήσεις στα ταξίδια τους.
Παράλληλα, οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία για να ενημερώνονται σχετικά με την κατάσταση της πτήσης τους.
Σύμφωνα με το Flightradar24, το οποίο επικαλείται το Eurocontrol, η εναέρια κυκλοφορία αναμένεται να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς στις 21:00 ώρα Βρετανίας.
Αεροδρόμια όπως το Χίθροου, το Μάντσεστερ, το Ιστ Μίντλαντς, το Εδιμβούργο και το Μπέλφαστ έχουν προειδοποιήσει για πιθανές επιπτώσεις και προβλήματα στις πτήσεις λόγω του τεχνικού ζητήματος.
(Με πληροφορίες από skynews)