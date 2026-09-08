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Προβλήματα στις αναχωρήσεις πτήσεων καταγράφονται το απόγευμα της Τρίτης στη Βρετανία, εξαιτίας τεχνικού ζητήματος, όπως ανακοίνωσε η NATS, ο βασικός πάροχος υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας της χώρας.

Σε ανακοίνωσή της, η NATS αναφέρει ότι διερευνά το τεχνικό πρόβλημα, το οποίο έχει προκαλέσει αναστάτωση και καθυστερήσεις σε ορισμένες αναχωρήσεις.

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«Οι μηχανικοί μας βρίσκονται στο σημείο και θα ενημερώσουμε μόλις έχουμε νεότερα», αναφέρει η εταιρεία, ζητώντας συγγνώμη από τους επιβάτες για την ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκαλέσουν οι καθυστερήσεις στα ταξίδια τους.

ℹ️ Technical issue



We have identified that the issue was in our flight processing system. Our engineers are on site and working urgently to resume normal operations as quickly as possible. We recognise the ongoing disruption to travel, for which we sincerely apologise. (1/3) https://t.co/T9tF7j31e1 September 8, 2026

Παράλληλα, οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία για να ενημερώνονται σχετικά με την κατάσταση της πτήσης τους.

Σύμφωνα με το Flightradar24, το οποίο επικαλείται το Eurocontrol, η εναέρια κυκλοφορία αναμένεται να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς στις 21:00 ώρα Βρετανίας.

Αεροδρόμια όπως το Χίθροου, το Μάντσεστερ, το Ιστ Μίντλαντς, το Εδιμβούργο και το Μπέλφαστ έχουν προειδοποιήσει για πιθανές επιπτώσεις και προβλήματα στις πτήσεις λόγω του τεχνικού ζητήματος.

(Με πληροφορίες από skynews)