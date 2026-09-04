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Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε έντονα τη βρετανική κυβέρνηση για την άρνησή της να συμμετάσχει στη σύρραξη, αφήνοντας αιχμές για την υποστήριξη της χώρας.

Παράλληλα, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του δημάρχου του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, κάνοντας λόγο για ανομία και αποτυχία στη διαχείριση της μετανάστευσης στην πρωτεύουσα.

Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υποβάθμισε τη σημασία των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων, χαρακτηρίζοντάς τις ως μη πολεμικές, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση δηλώνει πως η ναυσιπλοΐα στο στενό του Ορμούζ παρουσιάζει σημάδια ομαλοποίησης.

Ωστόσο, τα επίσημα δεδομένα ναυσιπλοΐας υποδεικνύουν σημαντική μείωση των διελεύσεων πλοίων σε σχέση με την προπολεμική περίοδο, με αυξημένη παρουσία πλοίων των οποίων τα δρομολόγια παραμένουν αδιευκρίνιστα.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έσωσε τη Βρετανία από τον κίνδυνο να υποστεί επίθεση με πυρηνικά όπλα εξαπολύοντας μαζί με το Ισραήλ τον πόλεμο εναντίον του Ιράν ενώ κατακεραύνωσε για ακόμη μια φορά την άρνηση του Λονδίνου να εμπλακεί στην ένοπλη σύρραξη αυτή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ακόμη τον ισχυρισμό του ότι τομείς του Λονδίνου είναι περιοχές όπου «δεν πας», εξαιτίας της ανομίας και της μετανάστευσης, πως η αστυνομία «φοβάται» να κάνει περιπολίες.

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Άδραξε την ευκαιρία να καταφερθεί για πολλοστή φορά εναντίον του δημάρχου της βρετανικής πρωτεύουσας Σαντίκ Καν, που χαρακτήρισε «ρυπαρό τύπο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά –μεταξύ άλλων– σε συνέντευξή του στο συντηρητικό βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο GB News.

Δικαιολογώντας τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τόνισε πως «σώζω και τη δική σας χώρα από την απειλή επίσης. Διότι αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, είναι πιθανότερο να το χρησιμοποιούσε στην Ευρώπη», καθώς φτάνουν σε αυτή «οι πυραυλικές δυνατότητές της», παρά εναντίον των ΗΠΑ, όπου «δεν φτάνουν». «Σώζω τη χώρα σας από το πρόβλημα διότι (οι Ιρανοί) θα το χρησιμοποιούσαν», επέμεινε.

Η Τεχεράνη αρνείται για δεκαετίες πως επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου.

Στην ίδια συνέντευξη, ο αμερικανός πρόεδρος στηλίτευσε ξανά τον δισταγμό του Λονδίνου επί των ημερών του πρώην πρωθυπουργού των Εργατικών Κιρ Στάρμερ να εμπλακεί στον πόλεμο, αφήνοντας να εννοηθεί πως η Ουάσιγκτον ίσως πάψει να υποστηρίζει τη Βρετανία για τη νησιά Φόκλαντς, ή Μαλβίνας όπως είναι γνωστό το αρχιπέλαγος αυτό στην Αργεντινή.

Συμπλήρωσε «μην ξεχνάτε, μεγάλο μέρος του πετρελαίου σας έρχεται από το στενό του Ορμούζ, και δεν ήσασταν εκεί να με βοηθήσετε».

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Εξάλλου ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την προειδοποίησή του εναντίον της απειλής που εγείρει κατ’ αυτόν η μετανάστευση στη Βρετανία και η πολιτική της κυβέρνησης ως προς την ενέργεια, μιλώντας για επαπειλούμενη «καταστροφή».

«Αν δεν σταματήσετε τον κόσμο που έρχεται μαζικά στη χώρα σας απ’ όλο τον κόσμο, δεν θα σας μείνει χώρα. Αν πάτε στο Λονδίνο, το Λονδίνο είναι πολύ διαφορετικό μέρος. Έχετε φρικτό δήμαρχο. Είναι ρυπαρός τύπος, ρυπαρό άτομο. Είναι πολύ κακός δήμαρχος. Έχετε έγκλημα που είναι πολύ ψηλά, και το Λονδίνο είναι πολύ διαφορετικό μέρος απ’ ό,τι ήταν πριν από 15 ή 20 χρόνια».

«Έχετε μέρη στο Παρίσι και στο Λονδίνο όπου δεν θέλει να πάει καν η αστυνομία (…) Δεν υπάρχει νόμος και τάξη. (Οι αστυνομικοί) φοβούνται να πάνε εκεί. Φοβούνται, ή, ξέρετε, δεν θέλουν να χάσουν τη ζωή τους».

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Πηγή προσκείμενη στον δήμαρχο της βρετανικής πρωτεύουσας απάντησε μερικές ώρες αργότερα στις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου μιλώντας στο Press Association· πρόσαψε στον Ντόναλντ Τραμπ πως έχει «εμμονή» με τον Σαντίκ Καν.

«Οι δείκτες της εγκληματικότητας έχουν υποχωρήσει σε όλο το Λονδίνο», και «τα βίαια εγκλήματα είναι πολύ λιγότερα απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε μεγαλούπολη των ΗΠΑ», αντέτεινε. Η βρετανική πρωτεύουσα παραμένει «πολυποίκιλη, πολυπολιτισμική και ακμάζουσα παγκόσμια πόλη — η καλύτερη πόλη στον κόσμο. Ο Τραμπ απλά δεν χωνεύει την επιτυχία μας».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Βανς δηλώνει πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν δεν είναι πόλεμος

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Στο μεταξύ, ο Τζέι Ντι Βανς έκρινε ότι η σύγκρουση με το Ιράν, η οποία προκαλεί εντεινόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς αμερικανούς ψηφοφόρους, καθώς πλησιάζουν κρίσιμες βουλευτικές εκλογές, δεν είναι «πόλεμος», ενώ υποστήριξε επίσης ότι η κατάσταση στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ έχει «σχεδόν» επανέλθει στην ομαλότητα.

Την ώρα που, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακηρύξει τη νίκη των ΗΠΑ και το τέλος της ένοπλης σύρραξης, ο αντιπρόεδρός του προσπάθησε να υποβαθμίσει την πρόσφατη νέα αναζωπύρωση των εχθροπραξιών, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

«Δεν θα το έλεγα πόλεμο αυτό. Αυτή τη στιγμή, δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών», δήλωσε ο κ. Βανς, παρότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν κύματα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν δυο φορές τις τελευταίες ημέρες.

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Μια από τις αμερικανικές επιθέσεις, που η Τεχεράνη ορκίστηκε πως θα εκδικηθεί, σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους εν μέσω γάμου.

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«Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν κάνουν στ’ αλήθεια αξιόπιστο απολογισμό του τι έχει συμβεί στη σύγκρουση μέχρι τώρα, επομένως αντιμετωπίζω με μεγάλο σκεπτικισμό το ζήτημα αυτό», είπε ο Τζέι Ντι Βανς ερωτηθείς για το συγκεκριμένο πλήγμα, προσθέτοντας μολαταύτα ότι οι ΗΠΑ διενεργούν «έρευνα σε βάθος».

Ο 42χρονος ρεπουμπλικάνος εξάλλου αρνήθηκε να πει πότε αναμένει το τέλος των εχθροπραξιών — όταν εξαπέλυε τον πόλεμο μαζί με το Ισραήλ, πριν από έξι μήνες, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόταν σε μερικές εβδομάδες το πολύ.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει εδώ και μερικές ημέρες στο ότι οι διελεύσεις πλοίων έχουν αυξηθεί, κατ’ αυτήν, στο στενό του Ορμούζ, κι ο κ. Βανς το επανέλαβε χθες.

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«Αν γυρίσετε τρεις μήνες πίσω, πόσο πετρέλαιο και αέριο έβγαιναν από το στενό του Ορμούζ» εν μέσω «ιρανικών απειλών; Σχεδόν καθόλου».

«Τώρα, έχουμε σχεδόν επιστρέψει στην κατάσταση πριν από τη σύγκρουση», δήλωσε ο αμερικανός αντιπρόεδρος.

«Έχουμε μεγάλο έλεγχο στο στενό του Ορμούζ. Φροντίζουμε να περνάνε 30, 40 πλοία κάθε νύχτα», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο βρετανικό συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο GB News που μεταδόθηκε χθες.

Ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ από την πλευρά του αναφέρθηκε σε 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που πέρασαν από το στενό, ενώ ο κ. Τραμπ μοιράστηκε μέσω Truth Social γράφημα που κάνει λόγο για 18 εκατ. βαρέλια την ημέρα, επίπεδο σχεδόν ίσο με τα 20 εκατ. βαρέλια που πέρναγαν καθημερινά από τη θαλάσσια οδό προπολεμικά.

Η κίνηση των πλοίων που μεταφέρουν πρώτες ύλες –υδρογονάνθρακες, λιπάσματα, ορυκτά– μειώθηκε σε κατά μέσον όρο δέκα διελεύσεις την ημέρα αφότου η Τεχεράνη έκλεισε το στενό, την 1η Μαρτίου, έναντι 95 κατά μ.ό. τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε δεδομένα της πλατφόρμας παρακολούθησης της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας Kpler.

Η υπογραφή κατ’ αρχήν συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης στα μέσα Ιουνίου, η οποία στη θεωρία άνοιγε τον δρόμο για συνομιλίες προκειμένου να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος, επέτρεψε προσωρινά να γίνονται κάπου 36 διελεύσεις πλοίων την ημέρα· αλλά μειώθηκαν ξανά σε περίπου 15 μεσούσης της αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών από την 8η Ιουλίου ως την 22η Αυγούστου.

Από την 8η Ιουλίου, τα δυο τρίτα των διελεύσεων γίνονται από πλοία-«φαντάσματα», ενώ το ποσοστό αυτό ήταν κατώτερο του 1% προπολεμικά, κατά την Kpler. Με τον όρο αυτόν αναφέρεται σε πλοία που κινούνται και προς τις δυο κατευθύνσεις στο Ορμούζ, αλλά τα ακριβή δρομολόγιά τους είναι αδύνατο να επιβεβαιωθούν, ελλείψει επαρκών δεδομένων (λόγω απενεργοποίησης συσκευών μετάδοσης γεωγραφικής θέσης, παρεμβολών, απουσίας δορυφορικών εικόνων κ.λπ.).