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Οι ερευνητές κατάφεραν να πραγματοποιήσουν κράτηση, να δημοσιεύσουν χιουμοριστική κριτική και να στείλουν εξωτερικούς συνδέσμους, χωρίς το σύστημα της πλατφόρμας να εντοπίσει την απάτη.

Η Booking.com υποστήριξε ότι η αγγελία δεν ήταν ενεργή για το μεγαλύτερο διάστημα, εμποδίζοντας τη λειτουργία των αυτοματοποιημένων μηχανισμών εντοπισμού δόλιων καταχωρίσεων.

Παρά τις εξηγήσεις της εταιρείας για τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζει, η Which? χαρακτήρισε τους ελέγχους της πλατφόρμας ακατάλληλους για την προστασία των καταναλωτών.

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Η βρετανική ένωση καταναλωτών Which? υποστηρίζει ότι κατάφερε να δημιουργήσει μια ψεύτικη αγγελία στη δημοφιλή ταξιδιωτική πλατφόρμα Booking.com, παρουσιάζοντας τη διεύθυνση Ντάουνινγκ Στριτ 10, την επίσημη κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού, ως κατάλυμα προς ενοικίαση.

Οι ερευνητές της Which? δήλωσαν ότι μάλιστα κατάφεραν να πραγματοποιήσουν κράτηση για την υποτιθέμενη διαμονή στην πρωθυπουργική διεύθυνση, αλλά και να δημοσιεύσουν μια ψεύτικη κριτική, στην οποία ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι ένα από τα highlights της διαμονής ήταν το «να κάνουμε παρέα» με τον γνωστό γάτο της Ντάουνινγκ Στριτ, Larry.

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Σύμφωνα με την Which?, παρά τις εμφανείς ενδείξεις ότι η αγγελία ήταν πλαστή, η Booking.com δεν την αφαίρεσε παρά μόνο δύο μήνες μετά τη δημιουργία της. Εκπρόσωπος της Booking.com δήλωσε στο BBC ότι «αυτή η περιορισμένη δοκιμή δεν αποτελεί πραγματική αποτύπωση της εμπειρίας των εκατομμυρίων αγγελιών ή κριτικών που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα μας».

Όπως εξήγησε, η αγγελία της Which? δεν ήταν ενεργή στην ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο μηνών που παρέμεινε καταχωρισμένη. Ως αποτέλεσμα, ορισμένοι από τους αυτοματοποιημένους μηχανισμούς εντοπισμού απάτης της Booking.com δεν ενεργοποιήθηκαν, ώστε να οδηγήσουν στην πλήρη αφαίρεση της κλειστής αγγελίας.

Στην πράξη, οι χρήστες μπορούσαν να δουν την αγγελία και να ζητήσουν να κάνουν κράτηση μόνο κατά τη διάρκεια ενός 20λέπτου χρονικού παραθύρου, το οποίο άνοιξαν οι ερευνητές της Which? προκειμένου να διαπιστώσουν αν κάποιος θα επιχειρούσε πράγματι να κάνει κράτηση.

Ο εκπρόσωπος της Booking.com πρόσθεσε ότι η πλατφόρμα εφαρμόζει «μια σειρά ελέγχων και μέτρων επαλήθευσης» για την προστασία των χρηστών της, ενώ τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη βοηθούν την εταιρεία να εντοπίζει και να αφαιρεί «την πλειονότητα των δόλιων αγγελιών μέσα σε 24 ώρες». Ωστόσο, ο Rory Boland, ταξιδιωτικός συντάκτης της Which?, δήλωσε ότι η δοκιμή απέδειξε πως οι έλεγχοι της πλατφόρμας είναι «ακατάλληλοι για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται».

Πώς δημιουργήθηκε η ψεύτικη αγγελία

Η Which? ανέβασε την αγγελία στη Booking.com στις 18 Ιουνίου. Η καταχώριση διαφήμιζε ένα «διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στην καρδιά του Λονδίνου». Για τις ανάγκες της δοκιμής χρησιμοποιήθηκαν φωτογραφίες της χαρακτηριστικής μπροστινής πόρτας της Ντάουνινγκ Στριτ 10, ενώ ως διεύθυνση του καταλύματος δηλωνόταν η πραγματική διεύθυνση της πρωθυπουργικής κατοικίας.

Στην περιγραφή αναφερόταν ότι το διαμέρισμα βρισκόταν σε «προνομιακή τοποθεσία στο κέντρο της πόλης». Κατά τη διάρκεια των 20 λεπτών που η Which? επέτρεψε στους χρήστες να ζητήσουν διαμονή στο ψεύτικο κατάλυμα της Ντάουνινγκ Στριτ 10, 14 άτομα υπέβαλαν αίτημα κράτησης.

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Τελικά, έγινε αποδεκτό μόνο το αίτημα κράτησης ενός ατόμου, το οποίο ήταν γνωστό στους ερευνητές της Which? και συμμετείχε στη δοκιμή τους. Η ερευνητική ομάδα της Which? έστειλε επίσης στον συγκεκριμένο ερευνητή ένα μήνυμα μέσω του συστήματος επικοινωνίας της Booking.com, ζητώντας του να κάνει κλικ σε έναν εξωτερικό σύνδεσμο, προκειμένου να επιβεβαιώσει τα στοιχεία πληρωμής του.

Πρόκειται για μια πρακτική που οι πλατφόρμες κρατήσεων συνήθως προσπαθούν να εμποδίσουν, ακριβώς επειδή τέτοιου είδους σύνδεσμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από απατεώνες για την εξαπάτηση πελατών. Ωστόσο, σύμφωνα με την Which?, στην προκειμένη περίπτωση η Booking.com ούτε εντόπισε ούτε αφαίρεσε τον εξωτερικό σύνδεσμο που είχε σταλεί μέσω της πλατφόρμας.

Η Booking.com απάντησε ότι διαθέτει «ορατές υπενθυμίσεις» προς τους χρήστες να μην κάνουν κλικ σε συνδέσμους για τους οποίους δεν είναι βέβαιοι, ενώ οι επιβεβαιώσεις κρατήσεων παρέχουν επίσης πρόσθετες οδηγίες, μεταξύ άλλων σχετικά με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

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Η Which? δήλωσε επίσης ότι η ψεύτικη κριτική που άφησε για το κατάλυμα φάνηκε να περνά από τους ελέγχους της Booking.com, παρά το γεγονός ότι περιείχε, όπως υποστηρίζει, όλα τα χαρακτηριστικά μιας προφανώς χιουμοριστικής και μη πραγματικής αξιολόγησης.

Στην κριτική αναφερόταν: «Ήταν απίστευτο που η Booking.com μας άφησε να μείνουμε στη Ντάουνινγκ Στριτ 10 – το σπίτι του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου!»

Η ψεύτικη αγγελία παρέμεινε στην πλατφόρμα μέχρι τις 27 Αυγούστου, όταν τελικά αφαιρέθηκε από την Booking.com. Η υπόθεση έρχεται μετά από προηγούμενες καταγγελίες πελατών, οι οποίοι έχουν κατηγορήσει την εταιρεία ότι δεν κατάφερε να τους προστατεύσει από το να πέσουν θύματα κυβερνοεγκληματιών.

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Με πληροφορίες από BBC