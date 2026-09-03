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Τα περί εξάντλησης των πυρομαχικών σε κρίσιμα προηγμένα οπλικά συστήματα διέψευσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστηρίζοντας πως «παράγουμε σε ποσότητες άνευ προηγουμένου».

«Για τους προδοτικούς αλήτες που αρνούνται να κάνουν ακριβές ρεπορτάζ για τη στρατιωτική μας επιχείρηση στο Ιράν, έχουμε πρακτικά ατελείωτες ποσότητες μέσης και υψηλής κατηγορίας πυρομαχικών, πολύ περισσότερα από ό,τι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για αυτόν ή για οποιονδήποτε άλλον πόλεμο (που είναι πολύ απίθανο!) θα μπορούσε να λάβει χώρα. Επιπλέον, παράγουμε πυρομαχικά σε επίπεδα άνευ προηγουμένου. Αποθηκεύουμε και ετοιμαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο. Τα κρατάμε οι ίδιοι, οι ΗΠΑ, αντί να τα πουλάμε σε άλλους, μα οι πωλήσεις σε συμμάχους θα αρχίσουν ξανά σύντομα. Επίσης, να ειπωθεί ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν έδωσε πολύ περισσότερα πυρομαχικά στην Ουκρανία, άνευ κόστους, από ό,τι έχουμε χρησιμοποιήσει στο Ιράν. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δόθηκαν στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ δωρεάν, που θα είχε πληρώσει η Ευρώπη, αν της είχε ζητηθεί, μα θα τα ζητήσουμε αυτά τα χρήματα, αν και κάπως καθυστερημένα!» έγραψε σχετικά.

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Πρόσφατα ΜΜΕ ανέφεραν πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν μεγάλο μέρος των αποθεμάτων τους σε πυραύλους ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν και εκφράζονται ανησυχίες για την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων σε ενδεχόμενες μελλοντικές συρράξεις.

Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν –και οι οικονομικές συνέπειές τους– εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, αν δηλαδή οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου για τα επόμενα χρόνια.

Σήμερα, η τιμή του πετρελαίου έφτασε σε υψηλό έξι εβδομάδων, μετά τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και τις ισραηλινές απειλές εναντίον της Τεχεράνης που αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες για τον ανεφοδιασμό, την ώρα που πολλά πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ.

Την Τετάρτη, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομκών Σκοτ Μπέσεντ προσπάθησε να επιρρίψει ευθύνες στο Κίεβο και τις πρόσφατες επιθέσεις τους σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους για την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. «Διανύουμε ένα ενεργειακό σοκ αυτήν την περίοδο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία –επειδή, ξέρετε, η Ουκρανία αποφάσισε ότι θέλει να ανατινάξει τα ρωσικά ενεργειακά κεφάλαια και τα διυλισμένα προϊόντα, δημιουργώντας πιέσεις που ανεβάζουν τις τιμές παγκοσμίως– και του πολέμου στο Ιράν», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Με επιπλέον πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters