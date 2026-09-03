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Στην ξηρά πάτησαν μετά από μακρά παραμονή στη θάλασσα οι ναύτες του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, καθώς το σκάφος έφτασε στην ανατολική Ταϊλάνδη την Τετάρτη ύστερα από 286 ημέρες εν πλω, που περιελάμβαναν πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο, με περίπου 5.000 άτομα πλήρωμα, συμμετείχε στον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν και στις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων το φως της δημοσιότητας είδαν αναφορές για πτώση του ηθικού και της ψυχολογίας του πληρώματος και επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στο σκάφος.

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Συνοδευόμενο από άλλα αμερικανικά πολεμικά πλοία, το αεροπλανοφόρο έφτασε νωρίς την Τετάρτη στην Ταϊλάνδη για μια επίσκεψη που αναμένεται να κρατήσει πέντε ημέρες. Εικόνες και βίντεο με ναύτες και πεζοναύτες να αποβιβάζονται και να περιηγούνται στην Πατάγια, περίπου 150 χλμ από τη Μπανγκόκ, έκαναν τον γύρο των social media.

🇹🇭🇺🇸 Let the debauchery begin!



The sailors from the USS Abraham Lincoln are now on dry land as they arrive in Pattaya, Thailand, for a 5-day reprieve after a record 286 days at sea.



Around 5,000 sailors and Marines were bused into the longtime Vietnam War era R&R hub. Thai… September 2, 2026

Épuisés après neuf mois en mer, les marins du porte-avions américain USS Abraham Lincoln font escale à Pattaya, en Thaïlande pic.twitter.com/m7w5LWvT1y — BFM (@BFMTV) September 2, 2026