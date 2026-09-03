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Πυροβολισμοί σημειώθηκαν μεταξύ μελών δύο διαφορετικών ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών το πρωί της Τετάρτης στο Κίεβο, κατά τη διάρκεια μιας έρευνας σε στέλεχος ρωσικής μονάδας εθελοντών που μάχεται στο πλευρό των ουκρανικών δυνάμεων.

Η ουκρανική SBU είπε ότι διερευνούσε φερόμενο ρωσικό τρομοκρατικό σχέδιο κατά του Στεπάν Καπλούνοφ, μέλους της ρωσικής αντιπολίτευσης. Νωρίτερα, πηγή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων είπε στο Kyiv Independent ότι στόχος ήταν ο Καπλούνοφ, υποδιοικητής του Σώματος Ρώσων Εθελοντών (RVC), παραστρατιωτικής μονάδας που πολεμά μαζί με τις ουκρανικές δυνάμεις και υπάγεται στην ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, HUR.

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Ο Καπλούνοφ ήταν στην Ουκρανία για τους εορτασμούς για την Ημέρα Ανεξαρτησίας στις 24 Αυγούστου, μα «απήχθη από άγνωστα άτομα στην αυλή του σπιτιού του» ανέφερε μέσω Telegram η RVC την 1η Σεπτεμβρίου. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι το σχέδιο είχε αποτραπεί, και άρχισαν να εμφανίζονται αναφορές για ανταλλαγή πυροβολισμών στο Κίεβο.

Σύμφωνα με την ουκρανική εισαγγελία, στελέχη της SBU δέχτηκαν επίθεση από «μία από τις μονάδες των Αμυντικών Δυνάμεων της Ουκρανίας» ενώ πραγματοποιούσαν έρευνα πάνω στο φερόμενο σχέδιο. «Κατά τις έρευνες όσον αφορά στην τρομοκρατική ενέργεια της FSB της Ρωσικής Ομοσπονδίας, έλαβε χώρα ένοπλη επίθεση στα στελέχη της SBU» αναφέρθηκε σε ανάρτηση στο Telegram.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο προεδρικός σύμβουλος Ντμίτρο Λιτβίν είπε ότι οι δύο μονάδες που ενεπλάκησαν ήταν η SBU και η HUR. Πρόσθεσε πως ο πρόεδρος Ζελένσκι κάλεσε τους επικεφαλής και των δύο υπηρεσιών και τους διέταξε να ενημερώσουν το κοινό.

Ο διοικητής της ειδικής μονάδας «Timur» της HUR, που περιλαμβάνει την RVC, ανέφερε σε βίντεο πως ο Καπλούνοφ είχε απαχθεί στο φως της ημέρας από μέλη της SBU και τέθηκε υπό κράτηση χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες. Ο διοικητής είπε πως μετά από διαπραγμάτευση η SBU άρχισε να συλλαμβάνει στελέχη της HUR και ότι οι SBU άνοιξε πυρ εναντίον τους. Ο Ταράς Μπορόφσκι, δικηγόρος που αντιπροσωπεύει τον Καπλούνοφ, είπε στην ουκρανική τηλεόραση πως τραυματίστηκαν στελέχη της HUR, δύο σοβαρά.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε το συμβάν «απολύτως ντροπιαστική κατάσταση» και πρόσθεσε ότι οι αρχές διερευνούσαν τι συνέβη. «Εδώ στην Ουκρανία μπορείς να πυροβολείς μόνο τους Ρώσους κατακτητές προς υπεράσπιση της Ουκρανίας» είπε χαρακτηριστικά, ενώ απέπεμψε τον Όλεγκ Χράμοφ, επικεφαλής του τμήματος προστασίας κρατικών μυστικών της SBU.

Ο Καπλούνοφ ελευθερώθηκε και είναι άγνωστο πού βρίσκεται.