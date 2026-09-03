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Στη φάση της άφιξης στον Ερμή εισέρχεται σήμερα Πέμπτη η διαστημική αποστολή BepiColombo του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ) και της ιαπωνικής διαστημικής υπηρεσίας (JAXA).

Το Mercury Transfer Module (MTM) του ΕΟΔ θα αποχωριστεί από τα δύο επιστημονικά σκάφη της αποστολής BepiColombo, στο πρώτο μεγάλο βήμα μιας από τις πιο πολύπλοκες αποστολές σε άλλο πλανήτη που έχει πραγματοποιήσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος.

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Τα σκάφη της αποστολής ταξίδευαν μαζί ως ένα ενιαίο διαστημόπλοιο, το MTM. Ωστόσο η αποκόλληση αυτή είναι μόνο η αρχή, καθώς η ίδια η άφιξη στον Ερμή είναι δύσκολη υπόθεση. Μετά την αποκόλλησή τους, το ευρωπαϊκό Mercury Planetary Orbiter (MPO) και το ιαπωνικό Mercury Magnetospheric Orbiter (Mio) θα μπουν σε τροχιά γύρω από τον Ερμή μαζί, πριν απομακρυνθούν το ένα από το άλλο τον Δεκέμβριο του 2026. Οι επιστημονικές επιχειρήσεις θα αρχίσουν τον Απρίλιο του 2027.