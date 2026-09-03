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Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αποδοκίμασε το Ισραήλ για τις στρατιωτικές του δραστηριότητες στην περιοχή, κατηγορώντας την ισραηλινή κυβέρνηση για «επεκτατικές και επιθετικές» πολιτικές που απειλούν την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου, Ζεκί Ακτούρκ, προέβη στα εν λόγω σχόλια στην εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου του υπουργείου. Όπως είπε, η ισραηλινή κυβέρνηση συνέχιζε αυτό που χαρακτήρισε ως προσπάθεια να μετατραπεί όλη η Μέση Ανατολή σε χώρο σύγκρουσης. Επίσης κατηγόρησε το Ισραήλ για παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και του Λιβάνου και ενθάρρυνση αυτού που χαρακτήρισε «τρομοκρατία των εποίκων» στα παλαιστινιακά εδάφη.

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Επέκρινε ακόμη το Ισραήλ για «προκλητικές» ενέργειες στην Ιερουσαλήμ και ισχυρίστηκε πως η Τουρκία συνεχίσει τις προσπάθειές της προς την κατεύθυνση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και προσπαθεί να πιέσει τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση.