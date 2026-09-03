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Το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν έντονα τις ιρανικές ενέργειες, χαρακτηρίζοντάς τες ως κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου, ποντάροντας στην οικονομική πίεση προς το Ιράν, παρά την παράλληλη επέκταση των στρατιωτικών δυνάμεων από το Πεντάγωνο.

Σύμβουλοι προειδοποιούν τον Τραμπ ότι η κλιμάκωση των συγκρούσεων ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τις πολιτικές προοπτικές των Ρεπουμπλικάνων στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

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Αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ χτύπησε σήμερα το Ιράν σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης, αγνοώντας τις απειλές Τραμπ για περαιτέρω χτυπήματα, αν και Αμερικανός αξιωματούχος, διέψευσε στο Al Jazeera ότι οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή «δέχθηκαν επίθεση».

Ο Τραμπ σε δηλώσεις του χθες, Τετάρτη είπε ότι ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να επιτεθεί στο Ιράν «όποτε θέλουμε», αφού οι εκτεταμένοι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ σε τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 19 Ιρανών μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης.

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Κι ενώ ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η επανέναρξη των εχθροπραξιών δεν θα διαρκέσει «πολύ» καθώς η Ουάσινγκτον έχει «σχεδόν απόλυτο έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ η WSJ υποστηρίζει ότι «ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου στο Ιράν»

Άλλα Αρικανικά ΜΜΕ, αναφέρουν πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει κατ’ ιδίαν το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει, χωρίς τυμπανοκρουσίες, την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Τραμπ έχει συζητήσει με ανώτερους συνεργάτες του «το αν θα κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν», μια κίνηση που ο πρόεδρος φέρεται να «τάσσεται υπέρ».

Οι πηγές, τις οποίες επικαλείται το δημοσίευμα, αναφέρουν πως ο Τραμπ δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ της ιδέας αυτής και πιστεύει ότι η συνέχιση της οικονομικής πίεσης θα αναγκάσει τελικά το καθεστώς είτε να καταργήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα είτε να καταρρεύσει.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το WSJ, οι σύμβουλοί του προειδοποιούν τον Τραμπ ότι μια κλιμάκωση του πολέμου θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις προοπτικές των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Παρά τις κατ’ ιδίαν συζητήσεις, το Πεντάγωνο επεκτείνει αναπτύξεις σε μια ένδειξη ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να παραταθεί «πολύ μέσα στον επόμενο χρόνο».

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Ιρανικές επιθέσεις

Η Τεχεράνη αντέδρασε για άλλη μια φορά με επιθέσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα, αναφέροντας ότι στόχευσε αμερικανικές βάσεις και δυνάμεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και την Ιορδανία.

Ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες την Τετάρτη ότι το Ιράν έχει υιοθετήσει μια «νέα στρατηγική» στον πόλεμο που «θα καταρρίψει τα θεμέλιά σας».

Σήμερα, σειρήνες ηχούσαν στο Κουβέιτ υποστηρίζοντας ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια μιας «επαίσχυντης ιρανικής επιθετικής ενέργειας», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της χώρας στο X.

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Αυτό συνέβη αφότου οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, το Μπαχρέιν και η Ιορδανία, ανέφεραν πως τα συστήματα αεράμυνας τους αναχαίτισαν επίσης αρκετές ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις.

Ο ιρανικός στρατός ανέφερε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον συστημάτων δορυφορικών επικοινωνιών, αποθηκών εξοπλισμού και υπόστεγων μαχητικών αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Αχμάντ Αλ-Τζάμπερ στο Κουβέιτ, στο πλαίσιο της 31ης φάσης μιας επιχείρησης που ονομάζει «Σαΐκα» (Saiqa), δηλαδή «Αστραπή».

Επίσης, ότι χτύπησε την αεροπορική βάση Αλ Μινάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την οποία χαρακτήρισαν ως σημαντικό κόμβο για την υποστήριξη και την αεροπορική κινητικότητα ξένων δυνάμεων, αλλά η χώρα του Κόλπου δεν ανέφερε καμία τέτοια επίθεση.

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Ο ιρανικός στρατός χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως αντίποινα για προηγούμενες απώλειες στις ένοπλες δυνάμεις του και προειδοποίησε ότι η αντίδρασή του σε περαιτέρω επιθέσεις «θα είναι σκληρή και καταστροφική» και θα συνεχιστεί «μέχρι την τελική νίκη».

Κατάρ, Μπαχρέιν, ΗΑΕ και Κουβέιτ καταδίκασαν την επίθεση

Την ιρανική επίθεση στο Κουβέιτ, καταδίκασαν η ίδια η πληγείσα χώρα, καθώς και το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ καταδίκασε τις επαναλαμβανόμενες ιρανικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τες ως κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του και άμεση απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητά του.

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Το υπουργείο ανέφερε ότι οι επιθέσεις της Πέμπτης στόχευαν την ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων και συνιστούσαν σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

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«Η συνέχιση αυτών των θρασύτατων επιθέσεων αντανακλά μια εχθρική στάση και αποτελεί επικίνδυνη κλιμάκωση που απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του. Πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις συνιστούν συστηματική υπονόμευση των διπλωματικών προσπαθειών που αποσκοπούν στην αποκλιμάκωση και την ηρεμία.

Το υπουργείο τόνισε ότι το Κουβέιτ διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας του, την προστασία της ασφάλειάς του και την υπεράσπιση του εδάφους και των ζωτικών εγκαταστάσεών του έναντι οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας ή απειλής.

Το Μπαχρέιν καταδίκασε επίσης τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις του Ιράν με πυραύλους και drones εναντίον του γειτονικού Κουβέιτ, χαρακτηρίζοντάς τις ως κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Κουβέιτ και σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των αρχών της καλής γειτονίας.

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Το Μπαχρέιν θεωρεί την ασφάλεια του Κουβέιτ αναπόσπαστο μέρος της δικής του εθνικής ασφάλειας, αναφέρεται στη δήλωση.

Το υπουργείο επανέλαβε την έκκληση του Μπαχρέιν προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναλάβει τις ευθύνες του και να λάβει αποφασιστικά και αποτρεπτικά μέτρα, προκειμένου να υποχρεώσει το Ιράν να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου και των σχετικών συμφωνιών, να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των κρατών και των λαών της περιοχής, να διασφαλίσει την ασφάλεια της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και σε άλλες ζωτικής σημασίας πλωτές οδούς – και να αποτρέψει την πειρατεία.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανέφερε ότι οι νέες επιθέσεις του Ιράν κατά του Κουβέιτ συνιστούν παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, καθώς και παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Το Κατάρ δήλωσε ότι στέκεται αλληλέγγυο προς το Κουβέιτ και υποστηρίζει τα μέτρα που λαμβάνει το Κουβέιτ για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας και της ασφάλειάς του, πρόσθεσε η δήλωση.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν και αυτά με τη σειρά τους «με τον πιο έντονο τρόπο» αυτό που χαρακτήρισαν ως επιθετική ιρανική επίθεση εναντίον του Κουβέιτ με πυραύλους και drones.

Η επίθεση αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας του Κουβέιτ και απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητά του, αναφέρεται σε δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών.