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Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτηρίζοντάς τες «Σατανά», μετά το πλήγμα σε γαμήλια τελετή στο νότιο Ιράν.

«Σχολείο της Μινάμπ: παιδιά σφαγιάστηκαν…Γάμος της Κουχεστάκ: παιδιά σκοτώθηκαν με τις οικογένειές τους. Εάν μια δύναμη ενεργεί όπως ο Σατανάς, επιλέγει τους στόχους της όπως ο Σατανάς και σκοτώνει όπως ο Σατανάς, είναι ο Σατανάς», έγραψε σε μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε στο Χ, μια έκφραση που οι Ιρανοί ηγέτες χρησιμοποιούν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 για να χαρακτηρίσουν τις ΗΠΑ.

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Και εάν η δύναμη αυτή «προστατεύει έναν νεότερο Σατανά που κάνει το ίδιο», αναφερόμενος προφανώς στο Ισραήλ, τότε «είναι Ο Μεγάλος Σατανάς», πρόσθεσε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος.

Minab school: children massacred.

Lamerd sports hall: kids slaughtered.

Kouhestak wedding: children killed with families.



If a power acts like Satan, picks targets like Satan, and kills like Satan, it’s Satan.



Shields a junior Satan that does the same? It’s THE Great Satan. September 2, 2026

Σε αντίποινα σε νέα αμερικανικά πλήγματα, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους σε όλη τη Μέση Ανατολή, κυρίως στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην περιοχή του ιρακινού Κουρδιστάν.

Ο αμερικανικός στρατός δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι στιγμής ειδικά για το πλήγμα στη γαμήλια τελετή. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της CENTCOM, Τιμ Χόκινς, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «δεν στοχοθετούν ποτέ αμάχους», σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με τους Φρουρούς της Επανάστασης.