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Η πολύμηνη παραμονή του πλοίου στη θάλασσα, στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά του Ιράν, προκάλεσε έντονες ανησυχίες για τις συνθήκες διαβίωσης και την ψυχική υγεία του πληρώματος.

Οι τοπικές αρχές στην Πατάγια έλαβαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την υποδοχή των 5.000 ναυτών, επιβάλλοντας περιορισμούς σε συγκεκριμένες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.

Η άφιξη του αεροπλανοφόρου συνοδεύεται από συζητήσεις σχετικά με την αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή, η οποία επηρέασε άμεσα τον προγραμματισμό και τη διάρκεια της αποστολής.

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Σε λιμάνι της Ταϊλάνδης έπιασε μετά από 6 μήνες στην θάλασσα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνών αντιδράσεων λόγω των συνθηκών διαβίωσης του πληρώματός του μετά από μήνες συνεχούς παρουσίας στη θάλασσα στο πλαίσιο της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν.

Το αεροπλανοφόρο έφτασε το πρωί της Τετάρτης στο λιμάνι Λάεμ Τσαμπάνγκ, κοντά στην Πατάγια, με το πλήρωμά του να αριθμεί περίπου 5.000 άτομα. Η άφιξη πραγματοποιήθηκε έπειτα από περισσότερες από 270 ημέρες στη θάλασσα, διάστημα κατά το οποίο είχαν δημοσιευτεί αναφορές για επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας μεταξύ των ναυτών, ακόμη και περιστατικά απόπειρας αυτοκτονίας.

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Οι αναφορές αυτές είχαν προκαλέσει έντονη συζήτηση στις ΗΠΑ και διεθνώς, με επικριτές να συνδέουν την κατάσταση στο πλοίο με την απόφαση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να επεκτείνει τη στρατιωτική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή.

Το USS Abraham Lincoln αναχώρησε από την Καλιφόρνια τον Νοέμβριο του 2025 με αρχικό προορισμό αποστολές στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας. Ωστόσο, η αποστολή του άλλαξε πορεία και μεταφέρθηκε στη Μέση Ανατολή, πριν από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν που ξεκίνησαν πριν από έξι μήνες.

Ισχυρά μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί στην περιοχή της Πατάγια, η οποία ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους Αμερικανούς ναύτες και πεζοναύτες. Σύμφωνα με την αστυνομία, η αποβίβαση του πληρώματος θα πραγματοποιηθεί σε μικρές ομάδες περίπου 50 ατόμων.

Η Πατάγια, ένας από τους πιο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς της Ταϊλάνδης, έχει ιστορική σύνδεση με τον αμερικανικό στρατό ήδη από την εποχή του πολέμου του Βιετνάμ.

Όπως αναφέρει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Μπανγκόκ Πιπατπόνγκ Φακφάρε, η παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τη μεταμόρφωση της πόλης μέσα σε λίγα χρόνια, καθώς δημιούργησε τις βάσεις για την ανάπτυξη μιας παγκόσμιας βιομηχανίας τουρισμού και ψυχαγωγίας.

Αν και οι Αμερικανοί στρατιώτες αποχώρησαν από την περιοχή στα μέσα της δεκαετίας του 1970, η νυχτερινή οικονομία της Πατάγια συνέχισε να αναπτύσσεται, με Ευρωπαίους τουρίστες να παίρνουν σταδιακά τη θέση τους και αργότερα να ακολουθούν επισκέπτες από την Κίνα και τη Ρωσία.

Ο δήμαρχος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες επισκέπτονται την πόλη για ξεκούραση και πως οι προετοιμασίες επικεντρώνονται στην ασφάλεια και στη διασφάλιση δίκαιων τιμών, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα εκμετάλλευσης.

Παράλληλα, οι ναύτες έχουν ενημερωθεί ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν ορισμένες δραστηριότητες, όπως τζετ σκι, ούτε να κάνουν χρήση της πιο χαλαρής νομοθεσίας της Ταϊλάνδης για την κάνναβη. Οι Αρχές, ωστόσο, τους κάλεσαν να απολαύσουν άλλες επιλογές της πόλης, όπως εμπορικά κέντρα και θρησκευτικά αξιοθέατα.