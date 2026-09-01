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Η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύτηκε και πάλι σήμερα, μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου.

Γύρω στις 20.55 (ώρα Ελλάδας) το αμερικανικό αργό WTI έφτασε τα 90,07 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 5,03%.

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Το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας έφτασε την ίδια ώρα τα 94,56 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 4,5%.

Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψε σήμερα άνοδο της τάξης του 6,20%, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριάμισι ετών, λόγω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Γύρω στις 22:00 (ώρα Ελλάδος), το προθεσμιακό συμβόλαιο TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, κατέγραφε άνοδο 6,20% στα 74,14 ευρώ ανά μεγαβατώρα, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ