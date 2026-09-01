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Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ πλήττει ιρανικούς στόχους στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) επιβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα σε ιρανικούς στόχους.

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Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κεσμ, στο Μπαντάρ Αμπάς και το Σιρίκ. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές.

Today at 12 p.m. ET, U.S. forces began striking Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targets in Iran. The strikes follow recent attempted attacks by the IRGC against commercial shipping in the Strait of Hormuz and against American service members deployed to the region. September 1, 2026