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Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τζόρτζια των ΗΠΑ ο θάνατος ενός νεαρού γαϊδουριού, το οποίο πυροβολήθηκε από αστυνομικό κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τον εντοπισμό ενός 12χρονου παιδιού που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Elsberry Riding and Farm, στην περιοχή Ρόκμαρτ της κομητείας Πολκ, όπου ζούσε το γαϊδουράκι με το όνομα HeeHaw.

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Σύμφωνα με την κηδεμόνα του, Χάνα Ίσραελ, αστυνομικοί πέρασαν από τον χώρο του καταφυγίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς η επιχείρηση αναζήτησης του αγνοούμενου παιδιού τους οδήγησε στην περιοχή.

Όπως ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το γαϊδουράκι πλησίασε τους αστυνομικούς γκαρίζοντας, με τους ίδιους να υποστηρίζουν ότι αισθάνθηκαν πως απειλούνταν. Κατά την ίδια εκδοχή, οι αστυνομικοί επιχείρησαν αρχικά να το ακινητοποιήσουν με τέιζερ, προτού ένας από αυτούς πυροβολήσει το ζώο και το σκοτώσει.

Στο gofundme.com η Ίσραελ περιέγραψε τον HeeHaw ως ένα ιδιαίτερα φιλικό ζώο, το οποίο είχε μεγαλώσει με μπιμπερό και ήταν εξοικειωμένο με την ανθρώπινη παρουσία.

#justiceforheehaw #Blowthisup #minidonkey #plssupport ♬ original sound – solo.mp3 @notsure__4 Edit: for anyone wanting to donate to help with fighting for justice I have his go fund me in my bio. Anything is appreciated! HeeHaw needs justice!! His life was cut so so short. If you can please go to our Facebook page (Elsberryfarm) and share heehaws post it would mean ALOT! We are taking legal action now! And he will get his justice! #fypシ゚viral

Θύελλα αντιδράσεων – Σε διοικητική άδεια ο αστυνομικός

Ο θάνατος του ζώου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να ζητούν να δημοσιοποιηθεί το υλικό από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών και να καλούν την οικογένεια να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

«Αν ένας αστυνομικός φοβάται ένα μικρό γαϊδουράκι, δεν θα έπρεπε να έχει επιλέξει αυτή τη δουλειά», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος αμφισβήτησε ότι το ζώο θα μπορούσε να θεωρηθεί πραγματική απειλή.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη τη στιγμή του πυροβολισμού ή τι οδήγησε τον αστυνομικό στην απόφαση να χρησιμοποιήσει το όπλο του. Ο αστυνομικός τέθηκε σε διοικητική άδεια, ενώ η ταυτότητά του δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

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Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πολκ διευκρίνισε ότι κανένας από τους δικούς του αστυνομικούς δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε το ζώο. Στην επιχείρηση, ωστόσο, συμμετείχαν δυνάμεις από διαφορετικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων η Αστυνομία της κομητείας Πολκ και η Αστυνομία του Σίνταρταουν.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Σίνταρταουν, Τζέιμι Νιούσομ, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί αναζητούσαν το 12χρονο παιδί και ότι η έρευνα τους οδήγησε μέσα από τον χώρο του καταφυγίου.

Ο ίδιος δήλωσε «συντετριμμένος» για τον θάνατο του ζώου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι περίπου μία ώρα αργότερα το αγνοούμενο παιδί εντοπίστηκε με ασφάλεια.

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Η Αστυνομία του Σίνταρταουν παρέδωσε οικειοθελώς την έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού στη Διεύθυνση Επιβολής του Νόμου του υπουργείου Γεωργίας της Τζόρτζια.

Καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, οι τοπικές αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερα στοιχεία για το περιστατικό.

«Ήταν μέλος της οικογένειάς μας»

Η κηδεμόνας του HeeHaw, Χάνα Ίσραελ, δημιούργησε διαδικτυακή καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων για την κάλυψη των νομικών εξόδων που σχετίζονται με την υπόθεση.

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Στην καμπάνια περιγράφει το γαϊδουράκι ως «αγαπημένο μέλος της οικογένειας», σημειώνοντας ότι συμμετείχε σε εκδηλώσεις όπου παιδιά και επισκέπτες μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με ζώα.

«Έκανε πολλούς ανθρώπους να χαμογελούν», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από theguardian.com,gofundme.com, fox5atlanta.com

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