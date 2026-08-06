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Η εικόνα του γαϊδουριού στη Μύκονο, με δεμένο το μπροστινό με το πίσω πόδι για να μην μπορεί να περπατήσει γρήγορα, προκαλεί οργή. Και πρέπει να ειπωθεί χωρίς μισόλογα: αυτό δεν είναι «παράδοση», ούτε τρόπος φύλαξης. Είναι παστούρωμα, κακοποίηση και παρανομία.

Σε όσους μεταχειρίζονται έτσι τα ζώα εργασίας, μία κουβέντα: ντροπή σας. Το άλογο, το γαϊδούρι και το μουλάρι δεν είναι μηχανή μεταφοράς, τουριστικό ντεκόρ ή εργαλείο παραγωγής χρήματος. Είναι ζωντανό πλάσμα που αισθάνεται πόνο, φόβο, δίψα και εξάντληση.

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Ο νόμος δεν αστειεύεται

Ο νόμος 4830/2021 απαγορεύει ρητά τον δραστικό περιορισμό της φυσιολογικής κίνησης ενός ζώου και αναφέρει συγκεκριμένα την ιπποπέδη. Για το παστούρωμα προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο από 5.000 έως 15.000 ευρώ για κάθε ζώο, καθώς και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή. Εάν υπάρχει βασανισμός ή σοβαρός τραυματισμός, οι κυρώσεις γίνονται ακόμη βαρύτερες.

Τα ζώα εργασίας δικαιούνται τροφή, καθαρό νερό, σκιά, ανάπαυση, κατάλληλο κατάλυμα και κτηνιατρική φροντίδα. Απαγορεύεται να εργάζονται όταν είναι άρρωστα, τραυματισμένα, εξαντλημένα ή έχουν προβλήματα στα πόδια και στις οπλές. Με θερμοκρασία από 35 έως 38,9 βαθμούς απαγορεύεται η εργασία από τις 12:00 έως τις 18:00, ενώ από τους 39 βαθμούς απαγορεύεται ολόκληρο το εικοσιτετράωρο.

Και κάτι τελευταίο προς όσους κάνουν τα στραβά μάτια: η σιωπή μπροστά στην κακοποίηση είναι συνενοχή. Αστυνομία, κτηνιατρικές υπηρεσίες, δήμοι και τουριστικές επιχειρήσεις οφείλουν να παρεμβαίνουν αμέσως.

Τα ζώα εργασίας δεν είναι σκλάβοι. Και όποιος τα βασανίζει πρέπει να πληρώνει ακριβά.