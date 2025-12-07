Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Βουλήτου Πακιστάν, όταν ένα γαϊδούρι εισέβαλε στην αίθουσα της Γερουσίας την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη συνεδρίαση. Το ζώο, εμφανώς τρομαγμένο, άρχισε να καλπάζει ανεξέλεγκτα, αναποδογυρίζοντας ό,τι έβρισκε μπροστά του, όπως φαίνεται σε βίντεο που έχει γίνει viral.

Στο υλικό καταγράφεται το γαϊδούρι να τρέχει, να ανεβαίνει πάνω σε τραπέζια, να σκορπίζει φακέλους και να αγνοεί τις προσπάθειες των φρουρών να το ακινητοποιήσουν. Υπουργοί διακρίνονται να απομακρύνονται πανικόβλητοι για να μην παρασυρθούν, ενώ έγγραφα πετούν στον αέρα, καρέκλες ανατρέπονται και πολλοί εμφανίζονται σοκαρισμένοι και μπερδεμένοι από τη ξαφνική εισβολή.

Το γεγονός έχει πυροδοτήσει έντονη κριτική, καθώς πολλοί αμφισβητούν πλέον το επίπεδο ασφαλείας του Κοινοβουλίου. Παράλληλα, τα στελέχη της αντιπολίτευσης δεν έχασαν την ευκαιρία να επιτεθούν στην κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας το επεισόδιο «συμβολική αντανάκλαση» της παρούσας κατάστασης διακυβέρνησης.