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Το θέμα της παράνομης πρακτικής του παστουρώματος (σ.σ. το δέσιμο των ποδιών ζώων για να είναι σε περιορισμό) επανέφερε στην επικαιρότητα το βίντεο από τη Μύκονο με ένα γαϊδουράκι.

Όπως φαίνεται στο βίντεο το γαϊδούρι ήταν παρατημένο σε ένα οικόπεδο με το μπροστινό και το πίσω δεξί πόδι του να είναι δεμένα μεταξύ τους.

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Ο Γιώργος Ντάβλας που τράβηξε το βίντεο υποστήριξε ότι το ζώο αντιδρούσε σαν να έκλαιγε κάθε φορά που τον έβλεπε.

«Σε όλες τις Κυκλάδες έχουμε συνεχόμενα περιστατικά με παστουρωμένα ζώα και είναι, δυστυχώς, μια πολύ κακή πρακτική, μια τακτική που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει», ανέφερε στο Star ο πρόεδρος Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Ιπποειδών, Αθανάσιος Χελιώτης.

Σύμφωνα με τον νόμο η συγκεκριμένη πρακτική εντάσσεται στην ομάδα των πράξεων που θεωρούνται εκ του νόμου κακοποίηση ζώου και τιμωρούνται με πρόστιμο έως 30.000 ευρώ ανά ζώο και ανά περιστατικό.