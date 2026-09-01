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Οι διαφωνίες τους εστιάζονταν στις σαρωτικές αλλαγές στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία και στη διαδικασία επιλογής και προαγωγής αξιωματικών.

Η αποχώρηση αυτή αντικατοπτρίζει τις ευρύτερες προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να αναδιαμορφώσει ταχύτατα τη δομή και τα πρόσωπα στις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο Ντρίσκολ διατηρούσε στενές σχέσεις με το περιβάλλον του Λευκού Οίκου και είχε αναλάβει κρίσιμους ρόλους στην προώθηση νέων τεχνολογιών στον Στρατό.

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Μία ακόμη αποχώρηση από την κορυφή του αμερικανικού Πενταγώνου φέρνει στο προσκήνιο τις ισχυρές αναταράξεις που προκαλεί στο εσωτερικό των Ενόπλων Δυνάμεων η αναδιάταξη προσώπων και ισορροπιών επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, ο ανώτατος πολιτικός προϊστάμενος του Κλάδου, υπέβαλε τη Δευτέρα την παραίτησή του στον Αμερικανό πρόεδρο. Η αποχώρησή του έρχεται έπειτα από μήνες εντάσεων στο Πεντάγωνο, με επίκεντρο τις σαρωτικές αλλαγές στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία.

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Ο Ντρίσκολ είχε βρεθεί επανειλημμένα σε αντιπαράθεση με τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, σχετικά με την απομάκρυνση ανώτατων αξιωματικών του Στρατού. Πρόκειται, σε αρκετές περιπτώσεις, για στελέχη με σημαντική επιχειρησιακή εμπειρία από τις πολεμικές επιχειρήσεις στις οποίες συμμετείχαν οι ΗΠΑ τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Η σύγκρουση έφτασε μέχρι τις προαγωγές

Οι διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών δεν περιορίστηκαν στη μελλοντική δομή και τον προσανατολισμό του αμερικανικού Στρατού. Επεκτάθηκαν στον ίδιο τον πυρήνα της στρατιωτικής ιεραρχίας, φτάνοντας μέχρι τη διαδικασία επιλογής και προαγωγής ανώτατων αξιωματικών.

Σε μία από τις πλέον χαρακτηριστικές αντιπαραθέσεις, ο Ντρίσκολ αρνήθηκε να αφαιρέσει συγκεκριμένα ονόματα από κατάλογο αξιωματικών που προορίζονταν για προαγωγή, προκαλώντας την παρέμβαση του ίδιου του Χέγκσεθ.

Είχε προηγηθεί η αποχώρηση στενού συνεργάτη του υπουργού Στρατού, ενώ τον Απρίλιο απομακρύνθηκε πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του και ο αρχηγός του Στρατού, στρατηγός Ράντι Τζορτζ.

Η αποχώρηση του Τζορτζ είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς εντάχθηκε σε μία ευρύτερη αλυσίδα αλλαγών στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία. Ο αριθμός των τετράστερων στρατηγών του αμερικανικού Στρατού έχει μειωθεί αισθητά: από δέκα που βρίσκονταν στις θέσεις τους τον Ιανουάριο του 2025, έχουν απομείνει πλέον μόλις πέντε.

Ένας υπουργός με απευθείας πρόσβαση στον Λευκό Οίκο

Η παραίτηση Ντρίσκολ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα λόγω της σχέσης του με το προεδρικό περιβάλλον.

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Ο μέχρι σήμερα υπουργός Στρατού διατηρούσε στενή προσωπική σχέση με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και είχε αποκτήσει ρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούσε τα τυπικά όρια της θέσης του.

Η κυβέρνηση τον είχε αξιοποιήσει ακόμη και σε επαφές που συνδέονταν με τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Παράλληλα, στο εσωτερικό του Στρατού είχε αναλάβει να επιταχύνει την προσαρμογή στις απαιτήσεις του σύγχρονου πολέμου, με έμφαση στη μαζική χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, την ανάπτυξη φθηνότερων οπλικών συστημάτων και την ταχύτερη ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών.

Δεν είναι τυχαίο ότι, για ένα διάστημα, το όνομά του είχε εξεταστεί ακόμη και ως πιθανή εναλλακτική επιλογή για τη θέση του ίδιου του Χέγκσεθ.

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Η επόμενη ημέρα στο Πεντάγωνο

Ο Λευκός Οίκος επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους αναφορικά με την αποχώρηση. Στην επίσημη ανακοίνωση δεν γίνεται αναφορά στις συγκρούσεις που προηγήθηκαν, αλλά δίνεται έμφαση στη συμβολή του Ντρίσκολ στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του Στρατού και στις αποστολές που ανέλαβε για λογαριασμό της κυβέρνησης.

Η παραίτηση, ωστόσο, δύσκολα μπορεί να αποσυνδεθεί από τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών στο Πεντάγωνο.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να αλλάξει με ταχύτητα όχι μόνο τα πρόσωπα, αλλά και τη δομή της στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ. Η αποχώρηση ενός υπουργού που μέχρι πρόσφατα διέθετε ισχυρή πρόσβαση στον Λευκό Οίκο αποτελεί, ως εκ τούτου, ακόμη μία ένδειξη ότι η μάχη για το ποιος θα διαμορφώσει τον αμερικανικό Στρατό της επόμενης ημέρας έχει πλέον μεταφερθεί στην κορυφή της στρατιωτικής και πολιτικής ιεραρχίας.

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