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Εξηγήσεις για την περίφημη συμφωνία με τις ΗΠΑ για την οαραχλώρηση του ελέγχου των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της Βενεζουέλας, που ανακοίνωσε πανηγυρικά χθες ο Ντόνλταν Τραμπ, έδωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες.

Σε ομιλία της που αναμεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση της χώρας υποστήριξε πως «ένα πράγμα που πρέπει να είναι απόλυτα σαφές είναι ότι η Βενεζουέλα διατηρεί την ιδιοκτησία και την κυριαρχία των πόρων της».

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Η Ροδρίγκες, ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας μετά την παράνομη αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο στη διάρκεια αμερικανικής αιματηρής στρατιωτικής επιχείρησης στο Καράκας και θεωρείται ο άνθρωπος των ΗΠΑ στη χώρα.

Η Ροδρίγκες, δεν αναφέρθηκε ωστόσο καθόλου στους όρους και τις λεπτομέρειες της συμφωνίας γεγονός που πυροδοτεί έντονη σεναριολογία.

Προχθές Παρασκευή, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ αποκτούν τον «έλεγχο» 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, τονίζοντας πως πρόκειται για τη «μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην ιστορία», κατ’ αυτόν.