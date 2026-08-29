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Η αμερικανική κυβέρνηση θα διατηρεί τον έλεγχο του 55% μιας κοινοπραξίας που θα διαχειρίζεται αποθέματα άνω των 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών.

Η συμφωνία προβλέπει συμβάσεις παραχώρησης διάρκειας εκατό ετών με στόχο την ενίσχυση της αμερικανικής προσφοράς πετρελαίου και τη μείωση των τιμών καυσίμων.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα συμβάλουν στην οικονομική ανάκαμψη και τον εκσυγχρονισμό της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Το ενδεχόμενο νομικών και συνταγματικών προσφυγών παραμένει ανοικτό, καθώς οι πλήρεις όροι της συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής.

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Με ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν νομικές ή συνταγματικές προσφυγές στη Βενεζουέλα κατά της «συμφωνίας» που φέρεται να υπέγραψε η ελεγχόμενη από τις ΗΠΑ κυβέρνηση του Καράκας, για τον έλεγχο των κοιτασμάτων της πετρελαίου της χώρας, ο Τραμπ φαίνεται να πανηγυρίζει για την εκμετάλευση του πλούτου της χώρας.

Μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη συμφωνία, καθώς δίνει στις ΗΠΑ άμεσο ρόλο στη διακυβέρνηση και αξιοποίηση κρατικών φυσικών πόρων μιας άλλης κυρίαρχης χώρας η οποία βρίσκεται πυσιαστικά σε καθεστώς «ομηρίας» μετά την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανούς κομάντος.

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«Αυτή η ιστορική συμφωνία, η μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία, υπερδιπλασιάζει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου, αυξάνει σημαντικά την προσφορά πετρελαίου μας και θα μειώσει ουσιαστικά τις τιμές των καυσίμων για όλους τους Αμερικανούς», έγραψε ο Τραμπ στα social media για τα 65 δισ. βαρέλια επιβεβαιωμένων αποθεμάτων αργού που θα εκμεταλεύεται για έως και 100 χρόνια.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η συμφωνία κλείστηκε «σε στενή συνεργασία» με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ και όμιλο «ιδιωτικών εταιρειών».

Όπως αναφέρει το CBS, πρόκειται για μία ιδιαίτερα ασυνήθιστη συμφωνία, καθώς αφορά την ανάπτυξη 17 στρατηγικών πετρελαϊκών κοιτασμάτων με αποδεδειγμένο δυναμικό άνω των 65 δισ. βαρελιών, ενώ η Βενεζουέλα φέρεται να «κερδίζει» επενδύσεις άνω των 100 δισ. δολαρίων και 209 δισ. δολάρια σε φόρους.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ο τρόπος με τον οποίο θα διοικείται η κοινοπραξία. Βάσει της συμφωνίας, η αμερικανική κυβέρνηση θα διατηρήσει τον έλεγχο του 55% μιας κοινοπραξίας με έναν «έμπειρο ιδιώτη διαχειριστή στη Βενεζουέλα», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CBS News.

Η κοινοπραξία θα διαθέτει συμβάσεις παραχώρησης διάρκειας 100 ετών για τα πεδία με συνολικά αποδεδειγμένα αποθέματα της τάξης των 65 δισ. βαρελιών, σύμφωνα με τον αξιωματούχο. Η νέα οντότητα θα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εταιρικό κάτοχο αποδεδειγμένων αποθεμάτων μετά τη Saudi Aramco, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η παραγωγή από το νέο εγχείρημα θα συμβάλει στην προμήθεια πετρελαίου με τιμή κόστους, θα ενισχύσει την αναπλήρωση του στρατηγικού αποθέματος πετρελαίου των ΗΠΑ και θα βοηθήσει στην κάλυψη των αναγκών του αμερικανικού στρατού, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

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Για ποιον είναι σημαντική η συμφωνία

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα πετρελαϊκά αποθέματα στον κόσμο, περίπου 303 δισ. βαρέλια. Ωστόσο, η παραγωγή της έχει καταρρεύσει σε σχέση με τα επίπεδα-ρεκόρ που κατέγραφε στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Για τις ΗΠΑ, η συμφωνία προσφέρει τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση σε μία από τις σημαντικότερες πετρελαϊκές πηγές παγκοσμίως, ενώ παράλληλα η Ουάσινγκτον επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά πετρελαίου και να περιορίσει τις τιμές των καυσίμων στο εσωτερικό.

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Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία «υπερδιπλασιάζει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου» και θα αυξήσει σημαντικά την προσφορά, οδηγώντας σε χαμηλότερες τιμές βενζίνης για τους Αμερικανούς.

Από την πλευρά της Βενεζουέλας, η κυβέρνηση Ροντρίγκες υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις θα βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό της πετρελαϊκής βιομηχανίας, αλλά και στην ευρύτερη οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Το πλέον αμφιλεγόμενο σημείο είναι ότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη οι πλήρεις όροι της συμφωνίας. Ως εκ τούτου, δεν είναι απολύτως σαφές τι ακριβώς αποκτούν οι ΗΠΑ, ποιες είναι οι υποχρεώσεις των δύο πλευρών και με ποιο νομικό καθεστώς παραχωρείται ο έλεγχος.

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