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Η πρώην πρώτη κυρία εξήγησε ότι απολαμβάνει τη νέα της καθημερινότητα, απαλλαγμένη από την καθημερινή αγωνία των εφηβικών χρόνων των παιδιών της.

Αντιθέτως, ανέφερε ότι ο σύζυγός της, Μπαράκ Ομπάμα, αντέδρασε συναισθηματικά και έκλαψε όταν τα παιδιά τους έφυγαν για το πανεπιστήμιο.

Η δήλωση αυτή δίχασε τους γονείς στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες και προσωπικότητες να εκφράζουν την έντονη διαφωνία τους με τη στάση της.

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«Δεν μου λείπουν» είπε η Μισέλ Ομπάμα για τις δύο κόρες της, Μαλία και Σάσα, και μέσα σε λίγες ώρες η δήλωσή της προκάλεσε έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο. Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ μίλησε ανοιχτά για τη ζωή της από τότε που οι κόρες της έφυγαν από το σπίτι, εξηγώντας ότι, παρά την αγάπη που τους έχει, απολαμβάνει πλέον μια διαφορετική καθημερινότητα.

Κατά τη διάρκεια του podcast της, όπου είχε καλεσμένο τον κωμικό Τζον Στιούαρτ μαζί με τον αδελφό της, Κρεγκ Ρόμπινσον, η Μισέλ αναφέρθηκε στη σχέση με τα παιδιά της και στη στιγμή που εκείνα ανοίγουν τα δικά τους φτερά.

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Just another example of liberal women bashing motherhood…



Michelle Obama: “I don’t miss them…Barack cried when they went to college. I was like, BYE!” pic.twitter.com/gZjve0FZuO — Daily Wire (@realDailyWire) August 28, 2026

«Δεν μου λείπουν. Τις αγαπώ, θα τις δω απόψε για δείπνο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η αντίδραση του Μπαράκ Ομπάμα ήταν εντελώς διαφορετική όταν οι κόρες τους έφυγαν για το πανεπιστήμιο.

«Ο Μπαράκ έκλαψε όταν πήγαν στο πανεπιστήμιο κι εγώ ήμουν σε φάση “Γεια σας…”», είπε με χιούμορ, εξηγώντας ότι πλέον έχει απαλλαγεί από την αγωνία των εφηβικών χρόνων και τα ατελείωτα ερωτήματα του τύπου «Πού είσαι;».

Το απόσπασμα έγινε viral στο Χ, πυροδοτώντας αντιδράσεις και διχάζοντας τους γονείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Viral η δήλωση της Μισέλ

Ορισμένοι, όπως η πρώην συμπαρουσιάστρια της εκπομπής The View, Μέγκαν ΜακΚέιν, δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που είπε η Μισέλ Ομπάμα.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η ΜακΚέιν έγραψε: «Είμαι παθιασμένη με τα παιδιά μου. Παθιασμένη μαζί τους. Έκλαψα όταν η κόρη μου ξεκίνησε να πηγαίνει δύο ημέρες την εβδομάδα στον παιδικό σταθμό. Όταν έρθει η μέρα που θα φύγουν από το σπίτι, θα πάθω νευρικό κλονισμό και ο Μπεν δεν το ξέρει. Δεν θα μπορούσα να διαφωνώ περισσότερο με αυτά που λέει η Μισέλ Ομπάμα».

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Σε απάντηση, ένας χρήστης συμφώνησε: «Το ίδιο κι εγώ. Δεν την καταλαβαίνω καθόλου. Λέω στη σχεδόν 23χρονη κόρη μου ότι θα ήθελα να γυρίσει να μείνει ξανά μαζί μας! Μου λείπει τόσο πολύ!». Κάποιος άλλος έγραψε: «Τα δικά μου παιδιά είναι στα σαράντα τους. Εξακολουθώ να επικοινωνώ μαζί τους. Εξακολουθώ να ανησυχώ γι’ αυτά. Εδώ η μαμά-κλώσα!»

«Παλιά πίστευα ότι θα σταματούσα να ανησυχώ για τα παιδιά μου όταν θα έκλειναν τα 18! Τι ανόητη που ήμουν. Χαίρομαι που τα πηγαίνουν καλά, αλλά ο συναισθηματικός δεσμός είναι πάντα εκεί», μοιράστηκε ένας άλλος χρήστης.

Μια άλλη χρήστης έγραψε: «Είμαι γιαγιά και δεν μπορώ να καταλάβω με τίποτα αυτό που λέει η Μισέλ. Δεν γνωρίζω ούτε μία μητέρα που να σκέφτεται έτσι! ΚΑΜΙΑ! Τα παιδιά και τα εγγόνια μου είναι όλος μου ο κόσμος».

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«Ο καθένας εκφράζει διαφορετικά την αγάπη» – Οι γονείς που υπερασπίστηκαν τη Μισέλ Ομπάμα

Δεν ήταν, ωστόσο, όλοι επικριτικοί απέναντι στη Μισέλ Ομπάμα. Αρκετοί χρήστες έσπευσαν να υπερασπιστούν τη στάση της, τονίζοντας ότι η σχέση γονέων και παιδιών αλλάζει σημαντικά όσο εκείνα μεγαλώνουν και αποκτούν τη δική τους ανεξαρτησία.

«Μερικές φορές δεν ξέρεις τι δεν έχεις ακόμη βιώσει. Περίμενε μέχρι να φύγουν για το πανεπιστήμιο. Όσο πιο σύντομα μπορέσεις να τους αφήσεις ελεύθερους, τόσο πιο γρήγορα θα γίνουν ανεξάρτητοι. Οι άνθρωποι βιώνουν και εκφράζουν την αγάπη με διαφορετικούς τρόπους», σχολίασε ένας χρήστης στο X.

Ένας ακόμη υπερασπίστηκε την πρώην πρώτη κυρία, γράφοντας: «Κρίνεις τόσο εύκολα; Ο καθένας είναι διαφορετικός. Εγώ χαιρόμουν που τα παιδιά μου αποκτούσαν την ανεξαρτησία τους και ανυπομονούσα να δω σε ποιους ανθρώπους θα εξελίσσονταν».

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Στο ίδιο μήκος κύματος, άλλος χρήστης υποστήριξε πως η πραγματική πρόκληση για τους γονείς έρχεται νωρίτερα, κατά την εφηβεία: «Περίμενε δέκα με δώδεκα χρόνια. Περίμενε μέχρι να αρχίσουν να βγαίνουν ραντεβού, να έχουν δράματα με φίλους, να παρασύρονται από τις κοινωνικές τάσεις κ.λπ. Για εκείνους το πανεπιστήμιο είναι διακοπές για σένα».