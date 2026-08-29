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Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις και ο ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών έχουν προκαλέσει σημαντική μείωση στις εμπορικές συναλλαγές και ελλείψεις στην εγχώρια παραγωγή βενζίνης.

Ο Ιρανός πρόεδρος παραδέχθηκε τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες της χώρας και προανήγγειλε αναπόφευκτη αύξηση της τιμής των καυσίμων για τους πολίτες.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν τόνισε ότι η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα εγκαταλείψει την πολιτική πίεσης.

Η Κίνα, ως σημαντικός εμπορικός εταίρος του Ιράν, διαβεβαίωσε ότι θα προστατεύσει τα συμφέροντά της παρά τις αμερικανικές κυρώσεις που στοχεύουν τους συνεργάτες της Τεχεράνης.

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«Βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση και οφείλουμε να αποδεχθούμε τις συνθήκες που επικρατούν σε καιρό πολέμου», είπε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν απευθυνόμενος στον ιρανικό λαό μετά τις σκληρές οικονομικές κυρώσεις που έχει επιβάλλει η Ουάσιγκτον.

«Ορισμένοι λένε ότι οι κυρώσεις δεν έχουν καμία επίπτωση. Στους ανθρώπους αυτούς δεν έχω τίποτε να απαντήσω», δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν κατά την διάρκεια συνέντευξης στην κρατική τηλεόραση.

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Ο θεωρούμενος μετριοπαθής πρόεδρος του Ιράν είχε παραδεχθεί την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα του βρίσκεται αντιμέτωπη «με πολλές οικονομικές δυσκολίες», ακόμη και αν η Τεχεράνη διαβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτύχουν «τίποτε» με τις οικονομικές πιέσεις.

Την Δευτέρα, ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ παρουσίασε νέο πακέτο «δευτερογενών» κυρώσεων οι οποίες δεν πλήττουν απευθείας του Ιράν, αλλά τους εμπορικούς του εταίρους. Τα μέτρα αυτά έχουν ως στόχο, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, να προκαλέσουν οικονομική ασφυξία στο Ιράν, καθώς ο πόλεμος που ξεκίνησε με τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου έχει αποτελματωθεί.

Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές «μειώθηκαν κατά 25% έως 30%», αποκάλυψε ο Μασούντ Πεζεσκιάν και πρόσθεσε ότι η τιμή της βενζίνης θα αυξηθεί τελικά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

Το Ιράν, μεγάλη πετρελαιοπαραγωγός χώρα, επιδοτεί εδώ και χρόνια την βενζίνη με ποσοστώσεις ανάλογα με την κατανάλωση, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε αλλαγή στις τιμές πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα.

Την Τετάρτη, ο αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχάμαντ Τζαφάρ Γκαεμπανάχ δήλωσε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, που επιβλήθηκε ως αντίποινα για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, έχει εμποδίσει την χώρα του να εισαγάγει επαρκείς ποσότητες βενζίνης ώστε να αντισταθμίσει την «ανεπαρκή» παραγωγή.

Μία από τις χώρες που στοχοποιούνται από τις νέες αμερικανικές κυρώσεις και σημαντικός οικονομικός εταίρος της Τεχεράνης, η Κίνα, διαβεβαίωσε ωστόσο ότι θα υπερασπιστεί «αποφασιστικά» τα συμφέροντά της και τη συνεργασία της με το Ιράν.

«Δεν είναι ακατόρθωτο να επαναφέρουμε τη διπλωματία στις ράγες. Αυτό εξαρτάται από το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κατανοήσουν ένα απλό γεγονός: ότι η πίεση δεν αποδίδει», δήλωσε από την πλευρά του χθες ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.