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Το εύρημα, που αποτελείται από σίδηρο, χρώμιο και άλλα στοιχεία, δημιουργήθηκε λόγω των ακραίων συνθηκών θερμότητας και της αστραπιαίας ψύξης κατά την έκρηξη.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον γεωλόγο Λούκα Μπίντι, εκτιμά ότι τα κατάλοιπα πυρηνικών εκρήξεων αποτελούν μια άγνωστη «βιβλιοθήκη» σπάνιων υλικών που είναι αδύνατο να αναπαραχθούν εργαστηριακά.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science Advances, υπογραμμίζει την επιστημονική σημασία αυτών των ευρημάτων, αναγνωρίζοντας παράλληλα την οδυνηρή ιστορική πραγματικότητα πίσω από τη δημιουργία τους.

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Ο κόσμος άλλαξε για πάντα στις 6 Αυγούστου 1945. Εκείνη την ημέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έριξαν την ατομική βόμβα «Little Boy» στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας, σε μια από τις πιο καταστροφικές στιγμές στην ανθρώπινη ιστορία.

Η έκρηξη, ισχύος περίπου 15 κιλοτόνων, δημιούργησε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα μια πύρινη σφαίρα με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 7.000 βαθμούς Κελσίου. Άνθρωποι, μέταλλα, γυαλί, χώμα και οικοδομικά υλικά εκτέθηκαν σε ακραίες συνθήκες, με πολλά από αυτά να εξαϋλώνονται ή να λιώνουν και στη συνέχεια να αναμειγνύονται βίαια.

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Καθώς το υλικό της έκρηξης διασκορπιζόταν και ψυχόταν με αστραπιαία ταχύτητα, δημιουργήθηκαν παράξενοι συνδυασμοί υλικών που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να σχηματιστούν.

Ανάμεσα στα κατάλοιπα της έκρηξης βρίσκονται οι λεγόμενοι «hiroshimaites», μικροσκοπικά σφαιρίδια υαλώδους υλικού που δημιουργήθηκαν όταν εξαϋλωμένα και λιωμένα υλικά αναμείχθηκαν μέσα στην πύρινη σφαίρα και στη συνέχεια ψύχθηκαν απότομα. Τα σωματίδια αυτά λειτουργούν ουσιαστικά ως ένα φυσικό αρχείο των ακραίων συνθηκών που επικράτησαν κατά την πυρηνική έκρηξη.

Μέσα σε ένα τέτοιο σφαιρίδιο, που ανακτήθηκε από την άμμο στον κόλπο της Χιροσίμα, επιστήμονες με επικεφαλής τον γεωλόγο Λούκα Μπίντι του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας στην Ιταλία εντόπισαν κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο: έναν μικροσκοπικό κόκκο μεταλλικού κράματος που, σύμφωνα με την ανάλυσή τους, δεν αντιστοιχεί σε κανένα γνωστό βιομηχανικό κράμα ή άλλο προϊόν πυρηνικής έκρηξης που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

«Μια πυρηνική πύρινη σφαίρα εκθέτει πολλά διαφορετικά υλικά σε ακραία θερμότητα, βίαιη ανάμειξη και εξαιρετικά ταχεία ψύξη, όλα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα», δήλωσε ο Μπίντι στο ScienceAlert.

Όπως εξήγησε, η διαδικασία μοιάζει με ένα τεράστιο, ανεξέλεγκτο εργαστήριο που πραγματοποιεί ταυτόχρονα αμέτρητα πειράματα πάνω σε υλικά, δημιουργώντας συνδυασμούς και ατομικές δομές που θα απαιτούσαν χρόνια για να μελετηθούν και να παραχθούν σκόπιμα σε ένα εργαστήριο.

Οι ερευνητές μελέτησαν συνολικά 34 δείγματα χιροσιμαΐτη, χρησιμοποιώντας τεχνικές υψηλής ανάλυσης προκειμένου να εξετάσουν τη μικροσκοπική χημική σύσταση και την κρυσταλλική δομή τους. Στα δείγματα εντόπισαν αρκετά μικροσκοπικά θραύσματα κράματος σιδήρου και χρωμίου, τα περισσότερα από τα οποία ήταν συμβατά με το περιβάλλον της έκρηξης.

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Ένας κόκκος, όμως, ξεχώρισε αμέσως.

Η πρώτη ένδειξη ήρθε από τη χημική του σύσταση. Περιείχε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα πυριτίου σε σχέση με τα υπόλοιπα μεταλλικά σωματίδια που ήταν πλούσια σε σίδηρο και χρώμιο.

Ο συγκεκριμένος κόκκος έχει διάμετρο μόλις περίπου 10 μικρομέτρων, δηλαδή είναι μικρότερος από το πλάτος μιας ανθρώπινης τρίχας. Η ανάλυση έδειξε ότι αποτελείται κυρίως από σίδηρο, ενώ περιέχει επίσης χρώμιο, πυρίτιο, νικέλιο, μολυβδαίνιο, μαγγάνιο και αλουμίνιο.

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Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, δεν ήταν μόνο ο ασυνήθιστος συνδυασμός των στοιχείων.

Οι επιστήμονες επέλεξαν τέσσερις κόκκους για λεπτομερέστερη εξέταση. Χρησιμοποιώντας εξαιρετικά λεπτές βελόνες, αφαίρεσαν προσεκτικά τους κόκκους από το γυαλισμένο δείγμα και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν μια τεχνική που ονομάζεται περίθλαση ακτίνων Χ μονοκρυστάλλου, προκειμένου να διαπιστώσουν με ακρίβεια πώς ήταν διατεταγμένα τα άτομα στο εσωτερικό τους.

Οι τρεις κόκκοι που χρησιμοποιήθηκαν για σύγκριση παρουσίαζαν την απλή χωροκεντρωμένη κυβική δομή που αναμένεται στο συνηθισμένο ατσάλι.

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Ο τέταρτος κόκκος, όμως, ήταν διαφορετικός.

Και αυτή ήταν η καθοριστική παρατήρηση.

«Η καινοτομία βρίσκεται στον συγκεκριμένο συνδυασμό χημικής σύστασης και κρυσταλλικής δομής, ο οποίος δεν αντιστοιχεί σε γνωστά βιομηχανικά κράματα ή σε προϊόντα προηγούμενων εκρήξεων», ανέφερε ο Μπίντι.

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Η κρυσταλλική δομή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ένα κράμα δεν καθορίζεται μόνο από τα στοιχεία που περιέχει. Ο τρόπος με τον οποίο είναι διατεταγμένα τα άτομα μπορεί να αλλάξει δραματικά τις ιδιότητες ενός υλικού. Έτσι, δύο υλικά που περιέχουν παρόμοια στοιχεία μπορούν να συμπεριφέρονται εντελώς διαφορετικά εάν έχουν διαφορετική κρυσταλλική δομή.

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Η περίθλαση ακτίνων Χ αποκάλυψε ότι τα άτομα στον πλούσιο σε πυρίτιο κόκκο δεν είχαν την απλή δομή των υπόλοιπων δειγμάτων. Αντίθετα, ήταν οργανωμένα σε μια πολύ πιο σύνθετη και εξαιρετικά διατεταγμένη κυβική δομή, γνωστή ως δομή τύπου AlAu₄, η οποία προέρχεται από τη δομή του β-μαγγανίου.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το ασυνήθιστο κράμα δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της ίδιας της πυρηνικής έκρηξης. Υπό την τεράστια θερμοκρασία της πύρινης σφαίρας, μεταλλικά υλικά εξαϋλώθηκαν και μετατράπηκαν σε ατμούς. Στη συνέχεια αναμείχθηκαν και, καθώς η πύρινη σφαίρα διαστελλόταν, συμπυκνώθηκαν και ψύχθηκαν με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα.

Υπό πιο φυσιολογικές συνθήκες, ένα τέτοιο υλικό θα ψυχόταν πιο αργά και θα κατέληγε σε μια απλούστερη και πιο σταθερή δομή. Στην περίπτωση της Χιροσίμα, όμως, η αστραπιαία ψύξη φαίνεται ότι «πάγωσε» τα άτομα σε μια πολύ πιο σύνθετη διαμόρφωση προτού προλάβουν να μετατραπούν σε μια πιο σταθερή μορφή.

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Και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο συγκεκριμένος κόκκος μπορεί να μην αποτελεί μοναδικό φαινόμενο.

Νωρίτερα μέσα στο 2026, μια άλλη ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Μπίντι είχε αποκαλύψει ένα κλαθρικό υλικό που δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν, μέσα στα κατάλοιπα της δοκιμής Trinity, της πρώτης πυρηνικής δοκιμής στην ιστορία, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 1945.

Οι νέες ανακαλύψεις ενισχύουν την υπόθεση ότι τα κατάλοιπα ιστορικών πυρηνικών εκρήξεων μπορεί να κρύβουν έναν ολόκληρο «πληθυσμό» σπάνιων μετασταθών φάσεων. Πολλές από αυτές ενδέχεται να βρίσκονται μέσα σε κόκκους με μέγεθος μόλις λίγων μικρομέτρων και, ως εκ τούτου, να είναι εξαιρετικά εύκολο να περάσουν απαρατήρητες.

«Αυτές οι ανακαλύψεις υποδηλώνουν ότι τα κατάλοιπα ιστορικών εκρήξεων μπορεί να περιέχουν έναν ολόκληρο πληθυσμό σπάνιων μετασταθών φάσεων, πολλές από τις οποίες είναι κρυμμένες σε κόκκους μόλις λίγων μικρομέτρων και επομένως είναι εύκολο να παραβλεφθούν», δήλωσε ο Μπίντι.

Με άλλα λόγια, τα κατάλοιπα των πυρηνικών εκρήξεων μπορεί να αποτελούν μια μικροσκοπική «βιβλιοθήκη» άγνωστων μέχρι σήμερα υλικών, τα οποία δημιουργήθηκαν κάτω από ακραίες συνθήκες που θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να αναπαραχθούν σκόπιμα σε ένα εργαστήριο.

Ωστόσο, η επιστημονική ανακάλυψη δεν μπορεί να αποκοπεί από την τραγωδία που τη δημιούργησε. Το γεγονός ότι ένα υλικό που δεν είχε προηγουμένως παρατηρηθεί στη Γη βρέθηκε μέσα στα κατάλοιπα μιας από τις μεγαλύτερες ανθρώπινες καταστροφές προσδίδει στην έρευνα μια ιδιαίτερα οδυνηρή διάσταση.

«Αυτή η ένταση είναι πάντα παρούσα», ανέφερε ο Μπίντι.

«Από επιστημονικής άποψης, το υλικό είναι εξαιρετικό, όμως δεν μπορεί να διαχωριστεί από την ανθρώπινη καταστροφή που το δημιούργησε. Η έρευνα πρέπει επομένως να προσεγγίζεται με ταπεινότητα, σεβασμό και σαφή επίγνωση ότι η επιστημονική γνώση προέρχεται εδώ από τα απομεινάρια μιας τεράστιας ανθρώπινης οδύνης».

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances.

Με πληροφορίες από το Sciencealert / Scientificamerican