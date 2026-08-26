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Οι αρχές προχώρησαν σε μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης συνοικίας τους Βερολίνου μετά τον εντοπισμό βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέσα σε ένα κανάλι. Ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι έχει αποκλειστεί μια περίμετρος 500 μέτρων γύρω από το σημείο όπου εντοπίστηκε η βόμβα, ενώ απομακρύνθηκαν κάτοικοι από 5.600 σπίτια.

Μέσα σε αυτή την ακτίνα ασφαλείας λειτουργούν, ανάμεσα σε άλλα, μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, μια δομή φιλοξενίας για άστεγους και ένας παιδικός σταθμός. Για την εξυπηρέτηση των πολιτών που απομακρύνθηκαν από τις κατοικίες τους, έχουν ήδη ετοιμαστεί κατάλληλοι χώροι προσωρινής υποδοχής.

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Der eingerichtete Sperrkreis beträgt rund 500m um den Fundort der Weltkriegsbombe. Unsere Kolleginnen und Kollegen evakuieren aktuell diesen Bereich. Bitte verlassen Sie umgehend den Sperrbereich.



Eine Notunterkunft befindet sich in der

Sonnenallee 188, 12059 Berlin in der… pic.twitter.com/pfzSE0GMqZ — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 26, 2026

Η βόμβα, βάρους περίπου 100 κιλών, εντοπίστηκε το πρωί στον πυθμένα καναλιού στη συνοικία Νόικελν, κοντά στη Ζόνεναλέ, έναν από τους πλέον πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους της περιοχής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η βόμβα ανασύρθηκε από το νερό και τοποθετήθηκε πάνω σε μια πλωτή πλατφόρμα, από όπου θα μετακινηθεί με γερανό στην όχθη για να εξουδετερωθεί από ειδικούς πυροτεχνουργούς.