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Μια γυναίκα που μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό, ένας φρουρός ασφαλείας και ένας καλεσμένος έχασαν τη ζωή τους κατά την απόπειρα ελέγχου του δέματος στην είσοδο του καταστήματος.

Οι ρωσικές αρχές αναγνωρίζουν επισήμως τρεις νεκρούς, ενώ ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν τον απολογισμό στους πέντε, μετά τον θάνατο τραυματιών στα νοσοκομεία.

Οι έρευνες των αρχών για τη διαλεύκανση της επίθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αναληφθεί η ευθύνη ή να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ο στόχος της έκρηξης.

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Ένα κουτί που παρουσιάστηκε ως δώρο γενεθλίων, μία γυναίκα η οποία ενδέχεται να μην γνώριζε τι μετέφερε και ένας εξονυχιστικός έλεγχος ασφαλείας που απέτρεψε πιθανό μακελειό στο εσωτερικό του εστιατορίου συνθέτουν το σκηνικό της αιματηρής έκρηξης στην καρδιά της Μόσχας.

Το βράδυ του Σαββάτου 1η Αυγούστου, περίπου στις 20.00, αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη έξω από το πολυτελές ιταλικό εστιατόριο Balzi Rossi, στην πλατεία Κουντρίνσκαγια, στο ισόγειο ενός από τους εμβληματικούς σταλινικούς ουρανοξύστες και σε απόσταση περίπου δυόμισι χιλιομέτρων από το Κρεμλίνο.

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Στον χώρο βρισκόταν σε εξέλιξη κλειστή εκδήλωση, η οποία, σύμφωνα με βρετανικά και ανεξάρτητα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ήταν το πάρτι για τα 55α γενέθλια του στρατηγού Αλεξάντρ Τσάικο, του νέου αρχηγού των Αεροδιαστημικών Δυνάμεων της Ρωσίας.

Η βόμβα κρυμμένη μέσα στο «δώρο»

Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι μία άγνωστη γυναίκα προσπάθησε να περάσει στο εστιατόριο μεταφέροντας έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Ο φρουρός ασφαλείας την εμπόδισε και επιχείρησε να ελέγξει το κουτί, το οποίο εκείνη φέρεται να παρουσίασε ως δώρο για τους καλεσμένους.

Τη στιγμή του ελέγχου σημειώθηκε η έκρηξη. Η γυναίκα, ο φρουρός και ένας από τους προσκεκλημένους σκοτώθηκαν επιτόπου. Το γεγονός ότι η ύποπτη σταμάτησε στην είσοδο και δεν έφτασε στην κατάμεστη θερινή βεράντα εκτιμάται ότι απέτρεψε πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

Πηγές της ρωσικής εφημερίδας Kommersant, τις οποίες επικαλούνται ανεξάρτητα ρωσικά μέσα, υποστηρίζουν ότι ο μηχανισμός ήταν γεμάτος μεταλλικά σφαιρίδια και είχε ισχύ περίπου ενός κιλού ΤΝΤ. Εξετάζεται ακόμη το ενδεχόμενο να πυροδοτήθηκε από απόσταση και η γυναίκα να χρησιμοποιήθηκε ως ανυποψίαστη μεταφορέας.

Τρεις νεκρούς αναγνωρίζει επισήμως η Μόσχα – Πέντε αναφέρουν τα ρωσικά κανάλια

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Εδώ αρχίζει μία σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στις επίσημες ρωσικές ανακοινώσεις και στα ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης.

Το TASS, το Interfax και οι κρατικές αρχές εξακολουθούν να μιλούν επισήμως για τρεις νεκρούς. Οι αρχικές ανακοινώσεις έκαναν λόγο για 15 τραυματίες, αριθμός που αργότερα αυξήθηκε σε 21.

Αντιθέτως, το REN TV, η εφημερίδα Izvestia και το συνδεόμενο με τις υπηρεσίες ασφαλείας κανάλι «112» μετέδωσαν ότι δύο ακόμη βαριά τραυματίες υπέκυψαν στα νοσοκομεία, ανεβάζοντας τον απολογισμό στους πέντε νεκρούς. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τουλάχιστον έξι από τους τραυματίες παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση. Η αύξηση του αριθμού των νεκρών δεν είχε επιβεβαιωθεί επισήμως έως το πρωί της Δευτέρας.

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Το Daily Mail: Στόχος ο Τσάικο στο πάρτι των γενεθλίων του

Το Daily Mail παρουσιάζει την επίθεση ως οργανωμένη απόπειρα δολοφονίας του στρατηγού Αλεξάντρ Τσάικο, ο οποίος επέζησε. Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι στο πολυτελές πάρτι παρευρίσκονταν Ρώσοι πολιτικοί, υψηλόβαθμοι αξιωματικοί, στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας και εκπρόσωποι της κρατικής ελίτ.

Το εστιατόριο είχε ανακοινώσει εκ των προτέρων ότι θα παρέμενε κλειστό για το κοινό λόγω ιδιωτικής εκδήλωσης. Σε βίντεο από τις προετοιμασίες διακρίνεται σκηνικό με την επιγραφή «Αλεξάντρ 55». Ο Τσάικο είχε συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του στις 27 Ιουλίου, γεγονός που ενίσχυσε τις πληροφορίες ότι εκείνος ήταν ο τιμώμενος και πιθανότατα ο στόχος.

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Ωστόσο, αυτόπτης μάρτυρας είχε αρχικά υποστηρίξει ότι στον χώρο γινόταν γαμήλια δεξίωση περίπου 50 ατόμων. Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα ούτε ότι ο στρατηγός βρισκόταν στο εστιατόριο ούτε ότι ήταν ο στόχος της βόμβας.

Νεκρός ο γαμπρός, βαριά τραυματισμένη η κόρη

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Το πιο δραματικό στοιχείο αφορά την οικογένεια του Τσάικο.

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Σύμφωνα με το Daily Mail και νεότερες πληροφορίες ρωσικών μέσων, ανάμεσα στους δύο ανθρώπους που φέρεται να υπέκυψαν στο νοσοκομείο ήταν ο 27χρονος Ντανίλ Περέντρι, σύζυγος της κόρης του στρατηγού. Η βρετανική εφημερίδα τον παρουσιάζει ως πρώην παίκτη χόκεϊ επί πάγου.

Η 25χρονη Μαρία Τσάικο – Περέντρι φέρεται να νοσηλεύεται με σοβαρό, ανοικτό κρανιοεγκεφαλικό τραύμα. Στους καταλόγους των τραυματιών που δημοσιοποίησαν το REN TV και το «112» εμφανίζονται μία «Μαρία Π.», 25 ετών, και ένας «Ντανίλ Π.», 27 ετών.

Το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Vyorstka υποστηρίζει ότι διασταύρωσε, μέσω στοιχείων κατοικίας, ηλικιών και δημόσιων λογαριασμών, πως πρόκειται για την κόρη και τον γαμπρό του στρατηγού. Πηγή κοντά στη διεύθυνση του εστιατορίου επιβεβαίωσε επίσης στο μέσο ότι η κόρη του Τσάικο ήταν ανάμεσα στους τραυματίες. Η οικογένεια δεν έχει προβεί σε δημόσια δήλωση.

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Ποιος είναι ο στρατηγός Αλεξάντρ Τσάικο

Ο Αλεξάντρ Τσάικο γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου 1971 και ανέλαβε τον Μάιο του 2026 την ηγεσία των ρωσικών Αεροδιαστημικών Δυνάμεων. Στο παρελθόν υπήρξε διοικητής της ρωσικής στρατιωτικής δύναμης στη Συρία και της Ανατολικής Στρατιωτικής Περιφέρειας, ενώ το 2020 τιμήθηκε με τον τίτλο του «Ήρωα της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Τον Μάρτιο του 2026 εντάχθηκε στον κατάλογο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην επίσημη απόφαση αναφέρεται ότι ήταν ο υψηλότερα ιστάμενος Ρώσος αξιωματικός στην Ουκρανία κατά την έναρξη της γενικευμένης εισβολής και ο επικεφαλής διοικητής όταν οι ρωσικές δυνάμεις εισήλθαν στην Μπούτσα. Η ΕΕ χαρακτηρίζει τις θηριωδίες που διαπράχθηκαν εκεί εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου.

Η προσεκτική γραμμή των κρατικών ρωσικών μέσων

Τα μεγάλα κρατικά πρακτορεία της Ρωσίας περιορίζονται μέχρι στιγμής στην επίσημη εκδοχή: γυναίκα με αυτοσχέδιο μηχανισμό, τρεις νεκροί, δεκάδες τραυματίες και έρευνα για τρομοκρατική ενέργεια. Αποφεύγουν να συνδέσουν ευθέως το χτύπημα με την Ουκρανία ή να αναφέρουν τον Τσάικο ως στόχο.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν χαρακτήρισε την επίθεση «βάρβαρη τρομοκρατική ενέργεια» και υποσχέθηκε ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν, χωρίς να κατονομάσει πιθανούς δράστες.

Τα ανεξάρτητα ρωσικά μέσα, αντίθετα, συνδέουν ευθέως την έκρηξη με το πάρτι του στρατηγού και αναδεικνύουν τα ερωτήματα για την ασφάλεια της ρωσικής στρατιωτικής ηγεσίας. Κανείς δεν έχει αναλάβει δημοσίως την ευθύνη και δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής, επίσημη απόδειξη για ουκρανική εμπλοκή.

Η υπόθεση προστίθεται σε μία σειρά βομβιστικών και ένοπλων επιθέσεων εναντίον ανώτατων Ρώσων αξιωματικών, μεταξύ των οποίων οι δολοφονίες των στρατηγών Ιγκόρ Κιρίλοφ, Γιαροσλάβ Μοσκάλικ και Φανίλ Σαρβάροφ.

Το βέβαιο είναι ότι η βόμβα έφτασε λίγα μόλις μέτρα από ένα κλειστό τραπέζι της ρωσικής στρατιωτικής και πολιτικής ελίτ. Το μεγάλο ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι υπηρεσίες ασφαλείας του Κρεμλίνου είναι ποιος γνώριζε πού, πότε και με ποιους θα γιόρταζε ο στρατηγός τα γενέθλιά του.