Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 30/7 στο κέντρο της Αθήνας, μετά από τηλεφώνημα ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), στην οδό Ακαδημίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο μεταβαίνουν αστυνομικές δυνάμεις και ειδικότερα, κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει τον προβλεπόμενο έλεγχο στο κτίριο.
Ο άγνωστος που τηλεφώνησε δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την υποτιθέμενη έκρηξη και το κτίριο έχει εκκενωθεί.
Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη.