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Η αμερικανική πλευρά υποστήριξε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει σοβαρές στρατιωτικές και οικονομικές δυσκολίες, προτρέποντας το Κρεμλίνο να επιδιώξει άμεσα μια διπλωματική λύση.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ωστόσο, δεν φαίνεται να μεταβάλλει τη στάση του, καθώς εκτιμά ότι η αμερικανική εμπλοκή σε σύγκρουση με το Ιράν έχει περιορίσει τις δυνατότητες των ΗΠΑ.

Το Κρεμλίνο επιδιώκει να ενισχύσει τις διεθνείς συμμαχίες του, προγραμματίζοντας σειρά επαφών με ηγέτες όπως ο Σι Τζινπίνγκ και ο Ναρέντρα Μόντι.

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Το μήνυμα που μετέφερε στη Ρωσία ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, εκ μέρους της Ουάσινγκτον, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να έχει μεταβάλει τη στάση του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος εκτιμά ότι οι ΗΠΑ έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά από τον πόλεμο με το Ιράν.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Washington Post, ο Ρώσος πρόεδρος θεωρεί πως η παρατεταμένη αμερικανική εμπλοκή στον πόλεμο με το Ιράν έχει περιορίσει τις δυνατότητες των ΗΠΑ. Κατά την εκτίμησή του, η συγκεκριμένη συγκυρία δημιουργεί μεγαλύτερο περιθώριο στη Ρωσία να ενισχύσει την πίεση τόσο στην Ουκρανία όσο και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή σκηνή.

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Αντί, λοιπόν, να στείλει μήνυμα «υποχώρησης» μετά τις αμερικανικές προειδοποιήσεις, ο Πούτιν ετοιμάζεται να βρεθεί δίπλα στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και να πραγματοποιήσει σειρά επαφών με ηγέτες κρατών που διατηρούν στενούς δεσμούς ή στρατηγικές σχέσεις με τη Μόσχα.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη διπλή γραμμή που φαίνεται να ακολουθεί το Κρεμλίνο. Από τη μία πλευρά, διατηρεί ενεργό τον δίαυλο επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον, χρησιμοποιώντας ως βασικό κανάλι τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Από την άλλη, επιδιώκει να καταστήσει σαφές ότι διαθέτει εναλλακτικές διεθνείς συμμαχίες και δεν είναι διατεθειμένο να περιορίσει τις κινήσεις του στις κατευθύνσεις που θέτουν οι ΗΠΑ. Η Ουάσινγκτον εμφανίζεται να πιέζει τη Μόσχα για διπλωματική λύση στην Ουκρανία, εκτιμώντας ότι ο πόλεμος δεν εξελίσσεται υπέρ της Ρωσίας.

Η επίσκεψη του Τζον Ράτκλιφ στη ρωσική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε κάτω από αυστηρά μέτρα μυστικότητας. Πρόκειται για την πρώτη γνωστή επίσκεψη διευθυντή της CIA στη Μόσχα από τον Νοέμβριο του 2021. Τότε, ο επικεφαλής της υπηρεσίας Γουίλιαμ Μπερνς είχε επιχειρήσει να προειδοποιήσει τη ρωσική πλευρά και να αποτρέψει την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Ράτκλιφ δεν είχε απευθείας συνάντηση με τον Πούτιν. Αντίθετα, συνομίλησε με ανώτατα στελέχη των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της FSB Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ και ο διευθυντής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, Σεργκέι Ναρίσκιν. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε πάντως ότι ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε άμεσα για το περιεχόμενο των συζητήσεων.

Σύμφωνα με τη Washington Post, η αποστολή του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα ήρθε μετά από απόρρητη αμερικανική αξιολόγηση. Σε αυτήν εκτιμάται ότι το Κρεμλίνο αντιλαμβάνεται τις ΗΠΑ ως εξασθενημένες σε στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο λόγω της εμπλοκής τους στον πόλεμο με το Ιράν.

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Η πίεση στα αμερικανικά αποθέματα ορισμένων κρίσιμων οπλικών συστημάτων, μεταξύ αυτών οι πύραυλοι Patriot και Tomahawk, φέρεται να έχει ενισχύσει την πεποίθηση στη Μόσχα ότι η Ουάσινγκτον δεν διαθέτει απεριόριστες δυνατότητες να αντιδράσει σε περίπτωση νέας ρωσικής κλιμάκωσης.

Ο Ράτκλιφ φέρεται να μετέφερε στους Ρώσους αξιωματούχους την προειδοποίηση ότι περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία μπορεί τελικά να λειτουργήσει εις βάρος της Μόσχας, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει τον Ντόναλντ Τραμπ πιο κοντά στις θέσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους New York Times, ο διευθυντής της CIA παρουσίασε μια ιδιαίτερα απαισιόδοξη εικόνα για τη στρατιωτική και οικονομική κατάσταση της Ρωσίας. Το μήνυμα προς τη Μόσχα ήταν πως θα πρέπει να προχωρήσει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης πριν η θέση της γίνει ακόμη πιο δύσκολη.

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Η αμερικανική πλευρά υποστήριξε πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες, χωρίς να έχουν πετύχει ανάλογα εδαφικά οφέλη. Ο Ράτκλιφ φέρεται επίσης να αμφισβήτησε το κατά πόσο ο Πούτιν λαμβάνει από τους συνεργάτες του μια πλήρη και αντικειμενική εικόνα για την κατάσταση στο μέτωπο.

Ωστόσο, η αμερικανική παρέμβαση δεν συνοδεύτηκε από συγκεκριμένη απειλή σχετικά με τις συνέπειες που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η Ρωσία εάν ο Πούτιν αποφάσιζε να αγνοήσει την αξιολόγηση της CIA και να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Κρεμλίνο προσανατολίζεται σε αλλαγή στρατηγικής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να περιορίσει τη σημασία της επίσκεψης, χαρακτηρίζοντάς την «ημι-τακτικό» ταξίδι, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Πούτιν δεν πρόκειται να επιτεθεί σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ. Πηγές του Reuters ανέφεραν, ωστόσο, ότι στις συζητήσεις τέθηκε και το ενδεχόμενο μιας ρωσικής επίθεσης εναντίον κράτους της Συμμαχίας, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν αυτό ήταν το κεντρικό θέμα της αποστολής.

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Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν προετοιμάζεται για σειρά σημαντικών διπλωματικών επαφών στο Μπισκέκ, όπου θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ στις 31 Αυγούστου. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται ακόμη συνομιλίες με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και με ηγέτες κρατών της Κεντρικής Ασίας.

Ξεχωριστή σημασία έχουν οι επαφές με τον Σι και τον Πεζεσκιάν. Η Κίνα αποτελεί τον σημαντικότερο οικονομικό και στρατηγικό εταίρο της Ρωσίας, ενώ η σχέση Μόσχας και Τεχεράνης βρίσκεται στο επίκεντρο της αμερικανικής προσοχής. Η ρωσική στήριξη προς το Ιράν ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα θέματα που εξετάστηκαν και κατά τη συνάντηση του Ράτκλιφ με Ρώσους αξιωματούχους.

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Με την παρουσία του στη σύνοδο και τις διαδοχικές συναντήσεις με ηγέτες σημαντικών χωρών, το Κρεμλίνο έχει την ευκαιρία να προβάλει την εικόνα μιας Ρωσίας που εξακολουθεί να διαθέτει διεθνή ερείσματα και δεν βρίσκεται σε απομόνωση.

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(Με πληροφορίες από Washington Post, New York Times)