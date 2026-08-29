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Οι αμερικανικές δυνάμεις απομάκρυναν τους επιβαίνοντες χωρίς τη χρήση θανατηφόρας βίας και τους παρέδωσαν στις αρχές του Ισημερινού.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό με την κυβέρνηση του Ισημερινού για την εξάρθρωση σημαντικού κόμβου ανεφοδιασμού της συμμορίας Λος Τσονέρος.

Διεθνείς οργανισμοί και ειδικοί του ΟΗΕ καταγγέλλουν ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά πλεούμενων παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και αποτελούν εξωδικαστικές εκτελέσεις.

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Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή ότι κατέστρεψαν πλεούμενο που κατ’ αυτές χρησιμοποιούσαν διακινητές ναρκωτικών για να ανεφοδιάζονται με καύσιμα στον ανατολικό Ειρηνικό, αφού άνδρες τους απομάκρυναν επιβαίνοντες σε αυτό χωρίς τη χρήση θανατηφόρας βίας.

Το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») ανέφερε ότι το σκάφος βρισκόταν σε διεθνή ύδατα και το χρησιμοποιούσε η συμμορία Λος Τσονέρος, από τις ισχυρότερες στον Ισημερινό. Οι άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από το πλεούμενο παραδόθηκαν στις αρχές του Ισημερινού, διευκρίνισε η πηγή αυτή μέσω X.

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Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε σε συντονισμό με την κυβέρνηση του Ισημερινό, πάντα σύμφωνα με τη SOUTHCOM.

Βίντεο διάρκειας 20 δευτερολέπτων που παρατίθεται εικονίζει μεγάλη έκρηξη η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς το πλεούμενο.

Πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του είδους από τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν άρχισαν, που ο αμερικανικός στρατός δεν βομβάρδισε το σκάφος και δεν σκότωσε τους επιβαίνοντες.

Η επιχείρηση αναχαίτισης και καταστροφής του σκάφους «κόβει κρίσιμης σημασίας κόμβο ανεφοδιασμού των διακινητών ναρκωτικών», πάντα κατά τον αμερικανικό στρατό.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, σε αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον πλεούμενων στην Καραϊβική θάλασσα και στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά έχουν σκοτωθεί συνολικά πάνω από διακόσιοι άνθρωποι –«ναρκοτρομοκράτες», στην ορολογία της SOUTHCOM. Η εκστρατεία σκοπό έχει, κατά την Ουάσιγκτον, να σταματήσει η διακίνηση ουσιών προς την αγορά των ΗΠΑ διά θαλάσσης.

On Aug. 28, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, and in coordination and collaboration with the Government of Ecuador, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) successfully interdicted a vessel operating as a floating refueling station in support… pic.twitter.com/ZEj735JRmP — U.S. Southern Command (@Southcom) August 29, 2026

Ωστόσο η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε αποδείξεις πως τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο των βομβαρδισμών ενέχονταν πράγματι σε διακίνηση ναρκωτικών ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Διεθνής Αμνηστία, καθώς και ανεξάρτητοι ειδικοί του ΟΗΕ, τονίζουν πως οι βομβαρδισμοί του αμερικανικού στρατού παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και καταγγέλλουν πως διαπράττονται εξωδικαστικές εκτελέσεις.