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Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Βιομηχανικής Κληρονομιάς (8/9), το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δύο δράσεις αφιερωμένες στη βιομηχανική κληρονομιά της Αθήνας, αναδεικνύοντας την ιστορία, τα τεκμήρια και τις σύγχρονες πρακτικές πολιτιστικής αξιοποίησής της.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να εξερευνήσουν πτυχές της βιομηχανικής ανάπτυξης της πρωτεύουσας και να αναγνωρίσουν τα ίχνη της στο σημερινό αστικό τοπίο, μέσα από ιστορικά αρχεία, υλικά κατάλοιπα, βιομηχανικά κτήρια και εικαστικές προσεγγίσεις.

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Αναλυτικότερα:

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 (ώρες 16:00-19:00), στο κτήριο του Ιδρύματος στον Ταύρο, θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο διά βίου εκπαίδευσης «Καπλαμάς και παστερίωση: Η εκβιομηχάνιση στην Ελλάδα μέσα από ιστορικά αρχεία και κτήρια», με την ιστορικό Ελένη Μπενέκη και τον αρχειονόμο Δημήτρη Ραμαντάνογλου.

Μέσα από αρχειακές πηγές, οπτικοακουστικό υλικό και περιήγηση σε βιομηχανικά κτήρια της περιοχής του Ταύρου, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν πτυχές της μεταπολεμικής βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας, καθώς και του Σχεδίου Μάρσαλ, όπως αποτυπώνονται στα αρχεία των οργανισμών που διαχειρίστηκαν τη σχετική βοήθεια και τα οποία φυλάσσονται στο Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος. Στο πλαίσιο της δράσης, απευθύνεται ανοιχτό κάλεσμα για τη συλλογή τεκμηρίων και προφορικών μαρτυριών σχετικά με την πρώην χυμοποιία ΚΡΟΝΟΣ στον Ταύρο. Παράλληλα, θα προβάλλεται η σειρά έργων του Μάρκου Καμπάνη «Αστικό ίχνος. Εικαστική χαρτογράφηση ενός προαστίου» (βίντεο: Γιάννης Καμπάνης), η οποία αναφέρεται στην ευρύτερη περιοχή.

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 (ώρες 10:00-12:00) θα πραγματοποιηθεί περιηγητική δράση στην οδό Πειραιώς, με σημείο εκκίνησης τον σταθμό μετρό Κεραμεικός και με την καθοδήγηση της Κωνσταντίνας Μαρκόγλου, δημιουργού της HeritAgent και υποψήφιας διδάκτορος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στη Νεότερη Αρχιτεκτονική Ιστορία και τη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Με στάσεις σε τρία εμβληματικά κτήρια, το Παλιό Εργοστάσιο Φωταερίου της Αθήνας, το Ελληνικόν Πιλοποιείον Ηλία Πουλόπουλου (ΠΙΛ-ΠΟΥΛ) και τη Νηματουργία Μέντης – Αντωνόπουλος (ΝΗ.Μ.Α.), η περιήγηση θα αναδείξει τη βιομηχανική ιστορία της οδού Πειραιώς. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία παρατήρησης του δομημένου περιβάλλοντος και θα γνωρίσουν ιστορίες και μαρτυρίες ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σήμερα στους χώρους αυτούς.

Η συμμετοχή στις δράσεις είναι δωρεάν, με απαραίτητη την κράτηση θέσης.

Για πληροφορίες και κρατήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Ιστορικό Αρχείο, στο τηλέφωνο 210 3418056 (Δευτ.-Παρ. 10:00-17:00).