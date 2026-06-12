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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων (20/6), το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την αφηγηματική παράσταση «Παραμύθια της Μικράς Ασίας: καταγραφές μνήμης και ψυχής», την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 (ώρα 20:00), στον εξώστη του κτηρίου του στον Ταύρο.

Ο αφηγητής-ιστορητής Γιώργος Ευγενικός παρουσιάζει παραμύθια και αληθινές ιστορίες που ταξίδεψαν μέσα στον χρόνο και πέρασαν από γενιά σε γενιά, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων της Μικράς Ασίας. Το υλικό της παράστασης βασίζεται σε προσωπικές μαρτυρίες Μικρασιατών, τις οποίες ο ίδιος έχει καταγράψει στο πλαίσιο πολυετούς έρευνας. Οι αφηγήσεις αυτές παρουσιάζονται για πρώτη φορά συγκεντρωμένες σε μια ενιαία σκηνική σύνθεση.

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Οι ιστορίες, άλλοτε τρυφερές και άλλοτε σκληρές, φωτίζουν τον κόσμο των ανθρώπων που ξεριζώθηκαν, αλλά κράτησαν ζωντανή την παράδοση, τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους. Την αφήγηση συνοδεύουν μελωδίες και μουσικά μοτίβα της Μικράς Ασίας, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που αγκαλιάζει το κοινό και ενισχύει τη βιωματική δύναμη του λόγου.

Η είσοδος είναι δωρεάν, με απαραίτητη την κράτηση θέσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 3418066, Δευτ.-Παρ. 10:00-16:00. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Βιβλιοθήκη

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