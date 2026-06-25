Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, στο πλαίσιο της ετήσιας δράσης του με τίτλο «ΘεΑθήναι», αφιερωμένης στην ιστορία και τον πολιτισμό της Αθήνας, οργανώνει, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοτικού και Ιστορικού Αρχείου Δήμου Αθηναίων και το Ιστορικό Αρχείο ΕΥΔΑΠ, διήμερο εκδηλώσεων με τίτλο «Υδάτινη Αθήνα».
Η δράση ξεκινά την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 (ώρα 18:00), στο κτήριο του Πολιτιστικού Ιδρύματος στον Ταύρο, με επιστημονική συνάντηση αφιερωμένη στη διαχείριση των υδάτων, την ιστορία της υδροδότησης της πρωτεύουσας και τη σύνδεση του νερού με την πολιτιστική κληρονομιά.
Το πρόγραμμα της επιστημονικής συνάντησης έχει ως εξής:
18:00 Βασιλική Σφήκα, Προϊσταμένη Τμήματος Δημοτικού και Ιστορικού Αρχείου Δήμου Αθηναίων, Πολύτιμο ύδωρ. Η διαχείριση των υδάτων από τον Δ.Α. μέσα από τα αρχεία του
18:15 Μαρία Δανιήλ, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Έργων Δήμου Αθηναίων, Παριλίσιες διαβάσεις
18:30 Λαμπρινή Τζαμουράνη, Προϊσταμένη Υπηρεσίας Ιστορικού Αρχείου ΕΥΔΑΠ, Από τον Μαραθώνα στον Μόρνο: η υδροδότηση της Αθήνας στον χρόνο μέσα από τα αρχεία της ΕΥΔΑΠ
18:45 Γιώργος Σαχίνης, Διευθυντής Στρατηγικής και Καινοτομίας ΕΥΔΑΠ & μέλος της ΑΜΚΕ UrbanDig Project, Νερό και πολιτισμικό κεφάλαιο: Παραδείγματα πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών
19:00 Ερωτήσεις–Συζήτηση
Το διήμερο ολοκληρώνεται το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 (ώρες 9:00-13:00) με ξενάγηση στο Φράγμα και το Μουσείο της ΕΥΔΑΠ στον Μαραθώνα, που θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα της ΕΥΔΑΠ. Την ξενάγηση θα κάνουν η Λαμπρινή Τζαμουράνη, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ιστορικού Αρχείου ΕΥΔΑΠ και η Φωτεινή Καψάλη, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ της ίδιας υπηρεσίας.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλ. 210 3418051, Δευτ.-Παρ. 10:00-17:00.
Ιστορικό Αρχείο
Δωρίδος 2 & Λ. Ειρήνης 14, 17778, Ταύρος
Τ.: 210 3418051 | www.piop.gr