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Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Κάποτε στον 19ο αιώνα», κάθε Παρασκευή από τις 3 έως και τις 24 Ιουλίου 2026, στον εξώστη του κτηρίου του Ιδρύματος στον Ταύρο. Μέσα από επιλεγμένες ταινίες, οι θεατές θα «ταξιδέψουν» σε διαφορετικές γωνιές του κόσμου και σε ξεχωριστές περιόδους του 19ου αιώνα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

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Απαραίτητη η κράτηση θέσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 | 21:00

Περηφάνεια και Προκατάληψη (Pride and Prejudice)

Ρομαντικό Δράμα | Ηνωμένο Βασίλειο- Γαλλία-ΗΠΑ | 2005 | Διάρκεια: 129’

Σκηνοθεσία: Τζο Ράιτ

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Πρωταγωνιστούν: Κίρα Νάιτλι, Μάθιου Μακφάντιεν, Ντόναλντ Σάδερλαντ, Μπρέντα Μπλέθιν, Κάρεϊ Μάλιγκαν, Τζούντι Ντεντς

Βασισμένη στο διάσημο μυθιστόρημα της Τζέιν Όστιν, η ταινία αφηγείται την ιστορία

της Λίζι Μπένετ και των τεσσάρων ανύπαντρων αδελφών της στην επαρχιακή Αγγλία του 19ου αιώνα, η οποία αναστατώνεται από τον ερχομό του πλουσίου κ. Μπίνγκλεϊ και του αινιγματικού φίλου του κ. Ντάρσι. Όταν εκείνη γνωρίζει τον δεύτερο, μια παράξενη σχέση θα αναπτυχθεί μεταξύ τους…

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O Τζο Ράιτ απέσπασε το Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Δημιουργού στα βρετανικά Βραβεία BAFTA, ενώ η ταινία προτάθηκε και για τέσσερα Βραβεία Όσκαρ.

Δείτε το trailer εδώ

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 | 21:00

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Οι Δύο Ληστές (Butch Cassidy And The Sundance Kid)

Περιπέτεια | ΗΠΑ | 1969 | Διάρκεια: 110’

Σκηνοθεσία: Τζορτζ Ρόι Χιλ

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Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Πολ Νιούμαν, Κάθριν Ρος

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Η ταινία, που βασίζεται σε αληθινή ιστορία, ξεδιπλώνει με κωμικές πινελιές την ιστορία δύο θρυλικών παρανόμων της Άγριας Δύσης, οι οποίοι στα τέλη του 19ου αιώνα επιχειρούν να ξεφύγουν από τις Αρχές έπειτα από μια ληστεία χρηματαποστολής σε τρένο. Η καταδίωξη θα τους οδηγήσει από τις αχανείς πεδιάδες των ΗΠΑ, στη Βολιβία, όπου και θα συνεχίσουν τη δράση τους, αλλά τελικά θα βρεθούν περικυκλωμένοι από ολόκληρο στρατό…

Η ταινία προτάθηκε για επτά Βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και απέσπασε τελικά τέσσερα: Πρωτότυπου Σεναρίου, Φωτογραφίας, Καλύτερης Μουσικής και Καλύτερου Τραγουδιού.

Δείτε το trailer εδώ

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Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 | 21:00

Τα Χρόνια της Αθωότητας (The Age of Innocence)

Ρομαντικό Δράμα | ΗΠΑ | 1993 | Διάρκεια: 139’

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορσέζε

Πρωταγωνιστούν: Ντάνιελ Ντέι-Λούις, Μισέλ Φάιφερ, Γουινόνα Ράιντερ,

Μίριαμ Μαργκόλις, Τζεραλντίν Τσάπλιν

Η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Ίντιθ Γουόρτον και επικεντρώνεται στην ιστορία ενός επιτυχημένου δικηγόρου που ετοιμάζεται να παντρευτεί μια γυναίκα της υψηλής κοινωνίας στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1870. Η άφιξη όμως της γοητευτικής και ασυμβίβαστης ξαδέλφης της θα τον φέρει αντιμέτωπο με τα συναισθήματά του και τα αυστηρά όρια της εποχής του.

Η ταινία προτάθηκε για πέντε Βραβεία Όσκαρ και απέσπασε τελικά το Όσκαρ Ενδυματολογίας.

Δείτε το trailer εδώ

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 | 21:00

Οι Μονομάχοι (The Duelists)

Δραματική | Ηνωμένο Βασίλειο-ΗΠΑ | 1977 | Διάρκεια: 100’

Σκηνοθεσία: Ρίντλεϊ Σκοτ

Πρωταγωνιστούν: Χάρβεϊ Καϊτέλ, Κιθ Καραντάιν, Άλμπερτ Φίνεϊ

Βασισμένη σε διήγημα του Τζόζεφ Κόνραντ, το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ρίντλεϊ Σκοτ εστιάζει στην αδιάκοπη αντιπαλότητα ανάμεσα σε δύο αξιωματικούς του γαλλικού ιππικού, κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων Πολέμων στη Γαλλία, στις αρχές του 19ου αιώνα. Για σχεδόν 20 χρόνια, οι προσωπικές τους διαφορές θα τροφοδοτήσουν αλλεπάλληλες μονομαχίες σε διαφορετικές γωνιές της Ευρώπης.

Ο Ρίντλεϊ Σκοτ απέσπασε το Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ των Καννών το 1977, ενώ η ταινία ήταν υποψήφια για τον Χρυσό Φοίνικα.

Δείτε το trailer εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ιστορικό Αρχείο, στο τηλέφωνο 210 3418060, Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-17:00.

*Οι κρατήσεις για κάθε προβολή θα πραγματοποιούνται μόνο κατά την εβδομάδα διεξαγωγής της.

Ιστορικό Αρχείο

Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14,Ταύρος

Τ: 210 3418051 | piop.gr