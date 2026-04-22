Αντλώντας έμπνευση από το παραδοσιακό πρωτομαγιάτικο στεφάνι, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εικαστικό εργαστήρι για ενήλικες με τίτλο «εαρινά στεφάνια, με φως και χρώμα», την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 (ώρα 17:30), στο κτήριό του στον Ταύρο.

Με την καθοδήγηση των εικαστικών-παιδαγωγών Χριστίνας Τσινισιζέλη και Μιχαλίτσας Κοζακοπούλου (Mistake Labs), οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν με μεικτή τεχνική, συνδυάζοντας την κυανοτυπία με στοιχεία ακουαρέλας.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, φύλλα, λουλούδια και βότανα θα χρησιμοποιηθούν ως φυσικά μοτίβα για τη δημιουργία ενός εικαστικού στεφανιού. Το φως θα αποτυπώσει τις μορφές και τις υφές τους στο χαρτί, ενώ στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα εμπλουτίσουν τις κυανοτυπίες τους με πινελιές ακουαρέλας, προσθέτοντας ζωντάνια, λεπτομέρειες και χρωματικές αντιθέσεις.

Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα προσωπικό έργο τέχνης, ένα εικαστικό πρωτομαγιάτικο στεφάνι που θα αποτυπώνει τη φρεσκάδα και την αισιοδοξία της άνοιξης.

Η συμμετοχή και τα υλικά είναι δωρεάν.

Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλ. 210 3418051, Δευτ.-Παρ. 10:00-17:00