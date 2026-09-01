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Στο πλαίσιο αυτό, τέσσερα εκατομμύρια δολάρια προορίζονται ειδικά για την υποστήριξη δεξιών μέσων ενημέρωσης και τη δημιουργία κοινοπραξίας ανεξάρτητων δημοσιογράφων.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποστηρίζει ότι η κίνηση αποσκοπεί στην προώθηση της ελευθερίας του λόγου και την ενίσχυση των διατλαντικών δεσμών.

Η πρωτοβουλία προκάλεσε αντιδράσεις σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες εκφράζουν ανησυχίες για ενδεχόμενη παρέμβαση στα εσωτερικά τους πολιτικά ζητήματα.

Η χρηματοδότηση αναμένεται να οριστικοποιηθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, εν μέσω προετοιμασιών για επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

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Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να διαθέσει 4 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση δεξιών μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη, στο πλαίσιο ενός πακέτου χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων δολαρίων που προορίζεται για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες προωθούν συντηρητικές θέσεις στην περιοχή, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της χρηματοδότησης.

Οι εν λόγω επιχορηγήσεις ενέχουν τον κίνδυνο να οξύνουν τις εντάσεις μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ορισμένες εκ των οποίων έχουν ήδη κατηγορήσει την Ουάσιγκτον για παρέμβαση στα εσωτερικά τους πολιτικά ζητήματα.

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Το Γραφείο Δημοκρατίας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας (DRL) του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι η χρηματοδότηση αποσκοπεί στην ενίσχυση των διατλαντικών δεσμών και στην προώθηση της ελευθερίας του λόγου.

Η κίνηση αυτή έρχεται τη στιγμή που αρκετές ευρωπαϊκές χώρες προετοιμάζονται για εκλογές μέσα στα επόμενα δύο χρόνια και ενώ η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ανοιχτά τα λαϊκιστικά δεξιά και ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενημέρωσε στις 21 Αυγούστου το Κογκρέσο για την πρόθεσή του να διαθέσει αυτά τα κονδύλια, σύμφωνα με τα πρόσωπα που μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας..

Ποσό ύψους τριών εκατομμυρίων δολαρίων δεσμεύτηκε για ένα πρόγραμμα με στόχο την «καταγραφή και ανάλυση της δημοκρατικής οπισθοδρόμησης στην Ευρώπη σε σχέση με τη μαζική και παράνομη μετανάστευση, το τοπίο των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και τις νομοθετικές ατζέντες υπερεθνικών οντοτήτων», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Άλλο ένα εκατομμύριο δολάρια προορίζεται για τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας ανεξάρτητων δημοσιογράφων που θα καλύπτουν ζητήματα όπως η εθνική κυριαρχία, τα φυσικά δικαιώματα και η θρησκευτική ελευθερία στην Ευρώπη, πρόσθεσαν οι πηγές.

Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει ποιες οργανώσεις ή ποιοι δημοσιογράφοι είναι πιθανό να λάβουν τις επιχορηγήσεις.

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Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι το DRL δεν χρηματοδοτεί πολιτικά κόμματα και ότι η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Εστίαση στις συντηρητικές φωνές

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Η κυβέρνηση Τραμπ έχει απομακρυνθεί σε μεγάλο βαθμό από την παραδοσιακή πρακτική των ΗΠΑ να προωθούν τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, εστιάζοντας αντ’ αυτού σε οικονομικά και εμπορικά ζητήματα.

Παράλληλα, υποστηρίζει επιλεκτικά ορισμένα ζητήματα, ιδίως εκείνα που συνδέονται με δεξιούς πολιτικούς και με αυτό που η ίδια θεωρεί ως φίμωση των συντηρητικών φωνών στο διαδίκτυο.

Έχει ήδη ανακοινωθεί χρηματοδότηση ύψους περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω τριών σχετικών προσκλήσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίες δημοσιεύτηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η ανακοίνωση χρηματοδότησης της 21ης ​​Αυγούστου αφορά ένα επιπλέον ποσό τουλάχιστον 15 εκατομμυρίων δολαρίων, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων για δράσεις που σχετίζονται με την Ευρώπη στα 25 εκατομμύρια δολάρια κατ’ ελάχιστον.

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Η χρηματοδότηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

«Η Γαλλία και οι Ευρωπαίοι δεν θα ανεχθούν καμία απόπειρα ξένης παρέμβασης στις εκλογικές τους διαδικασίες, από οπουδήποτε κι αν προέρχεται», έγραψε τον Ιούλιο στο X ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις για τη χρηματοδότηση.

Οι επιχορηγήσεις για την Ευρώπη αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης πρότασης χρηματοδότησης από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, συνολικού ύψους σχεδόν 180 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία περιλαμβάνει διάφορα προγράμματα, όπως επιχορηγήσεις για την καταγραφή «καταχρήσεων» σε βάρος μειονοτικών κοινοτήτων στη Νότια Αφρική και για την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών με στόχο την αντιμετώπιση της «δικαστικής υπέρβασης εξουσίας και της λογοκρισίας» στη Βραζιλία.

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Το πακέτο χρηματοδότησης περιλαμβάνει πολυάριθμες επιχορηγήσεις για την παραδοσιακή προώθηση της δημοκρατίας, με επίκεντρο καταπιεστικά καθεστώτα όπως αυτά της Κίνας και της Βόρειας Κορέας.

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Η χρηματοδότηση αναμένεται να οριστικοποιηθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τρία άτομα που είναι ενήμερα για τις σχετικές προσπάθειες.



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