Ισραηλινοί στρατιώτες συνομιλούν με έναν Παλαιστίνιο άνδρα κατά τη διάρκεια επιδρομής στην Ανάτα, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, στις 8 Σεπτεμβρίου 2026 - Πηγή: Reuters

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Το Ισραήλ θα τερματίσει τη βρετανική εκπαίδευση των δυνάμεων της Παλαιστινιακής Αρχής και θα απαγορεύσει την είσοδο σε δώδεκα Βρετανούς υπηκόους.

Δώδεκα δυτικές χώρες αποφάσισαν να περιορίσουν το εμπόριο αγαθών από τους ισραηλινούς οικισμούς λόγω της βίας των εποίκων.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση για ανοχή απέναντι στις πρακτικές των εποίκων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

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Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ, σε αντίποινα για τις κυρώσεις κατά των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, που επιβλήθηκαν από το Λονδίνο και άλλες δυτικές χώρες.

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ δήλωσε επίσης ότι η Βρετανία δεν θα μπορεί πλέον να συμμετέχει στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συντονιστική αποστολή για τη Γάζα, ότι η βρετανική εκπαίδευση των δυνάμεων της Παλαιστινιακής Αρχής στη Δυτική Όχθη θα τερματιστεί και ότι σε ορισμένους αιρετούς αξιωματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου και σε άλλους υπηκόους θα απαγορευτεί η είσοδος στο Ισραήλ.

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Ο Σάαρ έκανε λόγο για απαγόρευση εισόδου στο Ισραήλ για 12 Βρετανούς που κρίνονται «αντισημίτες», χωρίς να διευκρινίσει ποιοι αυτοί είναι.

Νωρίτερα, ένας αξιωματούχος που εκπροσωπεί τους Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη χαρακτήρισε τις ανακοινωθείσες δυτικές κυρώσεις κατά των οικισμών «αντισημιτικές και επαίσχυντες».

Δώδεκα χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά, θα «επιβάλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη» σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία εποίκων εναντίον Παλαιστινίων και την επέκταση των οικισμών, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών που δόθηκε νωρίτερα στη δημοσιότητα από τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι «κλείνει τα μάτια» σε «εθνοκάθαρση» που διαπράττουν έποικοι στη Δυτική Όχθη ανακοινώντας απαγόρευση εισαγωγών αγαθών από οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο Μπαρό ανακοίνωσε επίσης τα μέτρα της Γαλλίας σε αυτό το πλαίσιο δράσης, λέγοντας πως το Παρίσι θα ξεκινήσει διαδικασία για την απαγόρευση προϊόντων από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Γιατί το κάνουμε αυτό; Επειδή η Δυτική Όχθη βρίσκεται κοντά σε κατάσταση να εκραγεί – υπάρχει φρενήρης επέκταση των οικισμών, μια έξαρση βίας εναντίον Παλαιστινίων από εξτρεμιστές εποίκους και τρομοκρατικές ενέργειες που έχουν δεχθεί επίθεση από τις ίδιες τις ισραηλινές αρχές», πρόσθεσε ο Γάλλος ΥΠΕΞ.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)