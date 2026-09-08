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Σύμφωνα με το βιβλίο των Σλόμι Έλνταρ και Ρουθ Γιουβάλ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν ενημέρωσε την ηγεσία των υπηρεσιών ασφαλείας για τη συγκεκριμένη συνομιλία.

Η ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι οι πληροφορίες για τον σχεδιασμό «σεισμού» από τον Σινουάρ δεν αξιολογήθηκαν ως ένδειξη μεγάλης επίθεσης από τη Γάζα εκείνη την περίοδο.

Το γραφείο του πρωθυπουργού διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους ως απόλυτο ψέμα και τονίζοντας ότι δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ τέτοια επικοινωνία.

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Προσωπική προειδοποίηση πως η Χαμάς ετοίμαζε μεγάλη επίθεση στο Ισραήλ φέρεται να είχε λάβει ο πρωθυπορυγός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ Ζαγέντ, περίπου δέκα ημέρες πριν από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Haaretz, ο Νετανιάχου δεν ενημέρωσε την ηγεσία των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας ούτε ενήργησε βάσει αυτής της πληροφορίας. Η είδηση έρχεται εν μέσω προεκλογικής περιόδου στο Ισραήλ ενώ το γραφείο του πρωθυπουργού κάνει λόγο για «απόλυτο ψέμα».

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Η αποκάλυψη βασίζεται στο νέο βιβλίο των δημοσιογράφων Σλόμι Έλνταρ και Ρουθ Γιουβάλ, Kidnapped: 843 Days of Abandonment («Απαχθέντες: 843 ημέρες εγκατάλειψης»), το οποίο στηρίζεται σε συνεντεύξεις με δεκάδες πηγές, μεταξύ των οποίων ανώτατοι αξιωματούχοι στο Ισραήλ και στο εξωτερικό.

Ο «σεισμός» για τον οποίο προειδοποιήσε ο Σινουάρ

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις αυτές όλα ξεκίνησαν στο πλαίσιο έμμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ, Χαμάς και Φατάχ για την επιστροφή των σορών των Ισραηλινών στρατιωτών Χαντάρ Γκόλντιν και Ορόν Σαούλ, καθώς και για την απελευθέρωση των Χισάμ αλ-Σαγέντ και Αβέρα Μενγκίστου, οι οποίοι κρατούνταν τότε στη Γάζα.

Όταν οι επαφές αυτές οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2023, ο Έλνταρ αναφέρει ότι ο Σινουάρ εξαφανίστηκε εντελώς και βγήκε από το «ραντάρ» της ισραηλινής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Shin Bet.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Σινουάρ επικοινώνησε τότε με στέλεχος της Φατάχ και του είπε: «Μετέφερε στους Ισραηλινούς ότι ετοιμάζω μια μεγάλη έκπληξη γι’ αυτούς, αν δεν υπάρξει πρόοδος». Ο Σινουάρ χρησιμοποίησε τη λέξη «σεισμός», σύμφωνα με τον Έλνταρ.

Το στέλεχος της Φατάχ ανησύχησε έντονα από τα λόγια του Σινουάρ και μετέφερε το μήνυμα σε στενό του συνεργάτη, ο οποίος σήμερα υπηρετεί ως σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, γνωστού και ως MBZ.

Ο σύμβουλος περιέγραψε το στέλεχος της Φατάχ ως ιδιαίτερα ταραγμένο.

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«Ήταν ξεκάθαρο γι’ αυτόν ότι η επιχείρηση για την οποία μιλούσε ο Σινουάρ θα μπορούσε να επηρεάσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, αλλά φοβόταν να μεταφέρει τις πληροφορίες απευθείας στη Shin Bet… «Από την άλλη πλευρά, φοβόταν ακόμη περισσότερο ότι, αν δεν ενημέρωνε τη Shin Bet, οι Ισραηλινοί θα μπορούσαν να τον κατηγορήσουν ότι συνεργάζεται με τον Σινουάρ. Φοβόταν πραγματικά για τη ζωή του. Γι’ αυτό αποφάσισε να μεταφέρει το μήνυμα στον μπιν Ζαγέντ».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τόσο ο σύμβουλος όσο και ο MBZ θεώρησαν ότι η προειδοποίηση μπορούσε να σημαίνει πως η Χαμάς προετοίμαζε ακόμη και πόλεμο.

Η πληροφορίαι που έφτασε στην Shin Bet

Το στέλεχος της Φατάχ και ο σύμβουλος φέρεται τελικά να μετέφεραν την προειδοποίηση απευθείας στη Shin Bet στα μέσα Σεπτεμβρίου και τότεε επικεφαλής της Ρονέν Μπαρ, την έλαβε στις 15 Σεπτεμβρίου και να τη διαβίβασε στον Νετανιάχου.

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Ωστόσο, η προειδοποίηση δεν ερμηνεύτηκε ως ένδειξη επικείμενης μεγάλης επίθεσης από τη Γάζα και δεν ελήφθη κάποια συγκεκριμένη απόφαση.

Ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ φέρεται να ανησύχησε τόσο πολύ από την έλλειψη αντίδρασης, ώστε περίπου μία εβδομάδα αργότερα αποφάσισε να επικοινωνήσει προσωπικά με τον Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το βιβλίο, η συνομιλία πραγματοποιήθηκε μέσω ειδικού συστήματος επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι ηγέτες των δύο χωρών και διήρκεσε περίπου 45 λεπτά.

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Ο MBZ φέρεται να προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι ο Σινουάρσχεδίαζε μια μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αιματοχυσία, να αποσταθεροποιήσει την περιοχή και να θέσει σε κίνδυνο ακόμη και τις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Η αντίδραση του Νετανιάχου φέρεται να εξέπληξε τον πρόεδρο των ΗΑΕ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός,λέγοντας ότι «είμαστε προετοιμασμένοι στη Γάζα» και ότι, εάν η Χαμάς επιχειρούσε κάποια σοβαρή ενέργεια, αυτή ήταν πιθανότερο να εκδηλωθεί στη Δυτική Όχθη.

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Φέρεται επίσης να διαβεβαίωσε τον MBZ ότι το Ισραήλ ήταν προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο.

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Η ηγεσία των ασφαλείας…δεν έλαβε την πληροφορία

Το δημοσίευμα βάσει του βιβλίου, υποστηρίζει ότι ο Νετανιάχου δεν ενημέρωσε στη συνέχεια ούτε τον τότε αρχηγό του ισραηλινού στρατού Χέρτσι Χαλεβί, ούτε τον Ρονέν Μπαρ, ούτε τον επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, για την επίμαχη συνομιλία με τον ηγέτη των ΗΑΕ.

Ανώτερος αξιωματούχος της Shin Bet δήλωσε ότι, εάν η υπηρεσία γνώριζε για την προσωπική προειδοποίηση του MBZ, ίσως είχε αξιολογήσει διαφορετικά τις ήδη υπάρχουσες πληροφορίες.

«Αν γνωρίζαμε για τις προειδοποιήσεις, υπάρχει πιθανότητα να δίναμε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στο αρχικό μήνυμα που είχε φτάσει σε εμάς από τον Σινουάρ», είπε. «Ίσως αυτό να μας βοηθούσε να κατανοήσουμε και τι κρυβόταν πίσω από την ξαφνική αποχώρησή του από τις συνομιλίες αποκλιμάκωσης στις αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι πιθανό να είχαμε συνδέσει τα στοιχεία και να είχαμε καταλήξει σε ένα εντελώς διαφορετικό συμπέρασμα, που θα μπορούσε να είχε αλλάξει ολόκληρη την εικόνα των πληροφοριών μας».

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Το δημοσίευμα σημειώνει επίσης ότι την 1η Οκτωβρίου, μόλις έξι ημέρες πριν από την επίθεση, ο Ρονέν Μπαρ πρότεινε εκ νέου προληπτικές ενέργειες κατά της Χαμάς, ακόμη και τη στοχευμένη εξόντωση κορυφαίων στελεχών της οργάνωσης.

Ο Νετανιάχου δεν έλαβε τότε συγκεκριμένη απόφαση, ζητώντας από τη Shin Bet να παρουσιάσει τις προτάσεις της ώστε να τις εξετάσει.

Σύμφωνα με το βιβλίο, ούτε σε εκείνη τη συζήτηση έκανε οποιαδήποτε αναφορά στην προειδοποίηση που φέρεται να είχε λάβει από τον πρόεδρο των ΗΑΕ.

Διαψεύδει ο Νετανιάχου

Το γραφείο του πρωθυπουργού απορρίπτει πλήρως το δημοσίευμα.

«Απόλυτο ψέμα! Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν μίλησε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά την επίμαχη περίοδο και δεν έλαβε καμία προειδοποίηση από αυτόν»,ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ο Ρονέν Μπαρ και ο Χέρτσι Χαλεβί δήλωσαν επίσης ότι δεν είχαν ενημερωθεί για οποιαδήποτε προειδοποίηση που φέρεται να είχε μεταφέρει στον Νετανιάχου ο πρόεδρος των ΗΑΕ.

Οι νέοι ισχυρισμοί προσθέτουν ακόμη ένα κρίσιμο κεφάλαιο στη συζήτηση για το τι γνώριζε η ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία πριν από την 7η Οκτωβρίου και για το κατά πόσο οι προειδοποιήσεις που είχαν συγκεντρωθεί μπορούσαν, αν είχαν αξιολογηθεί διαφορετικά, να αλλάξουν την πορεία των γεγονότων.