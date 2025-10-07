Καθώς ο Ταλ Σοχάμ περπατάει στο Κιμπούτς Μπε’έρι στο νότιο Ισραήλ, όπου αυτός και η οικογένειά του απήχθησαν από μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, λέει ότι νιώθει σαν να περπατά σε ένα νεκροταφείο γεμάτο με τις φρικαλεότητες της επίθεσης.

Ενώ θυμάται τις πιο ήρεμες μέρες πριν από την επίθεση, έχει ελάχιστες προσδοκίες ότι η πίεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ και τη Χαμάς για να καταλήξουν σε συμφωνία θα φέρει σύντομα μια διαρκή ειρήνη με τους Παλαιστίνιους, ακόμη και καθώς οι διαπραγματευτές έφτασαν την Δευτέρα στην Αίγυπτο για συνομιλίες για τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Γάζα.

«Όλη αυτή η γειτονιά που κάποτε ήταν τόσο ειρηνική και όμορφη, τώρα είναι κατεστραμμένη. Είναι σαν τα κακά πράγματα που έκαναν εδώ, που έκαναν οι τρομοκράτες εδώ, να έχουν επισκιάσει τα πάντα», είπε ο Σόχαμ στο Reuters.

Οι σκέψεις του για το μέλλον καθορίζονται από την εμπειρία του στην αιχμαλωσία. Βλέπει αντι-ισραηλινά συναισθήματα τόσο βαθιά στη Γάζα και την περιοχή που αποκλείουν μια αρμονική συνύπαρξη σύντομα.

«Πίστευα ότι η ειρήνη είναι κάτι που μπορούμε να επιτύχουμε. Αλλά αφού είδα το μέγεθος του μίσους με το οποίο μεγάλωσαν και με το οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά τους, είναι πραγματικά σαφές ότι τουλάχιστον στη γενιά μας αυτό δεν θα είναι δυνατό», είπε.

505 ημέρες αιχμαλωσίας

Ο Σοχάμ πέρασε 505 ημέρες αιχμαλωσίας στη Γάζα, μια περίοδο που θυμάται για τη σκληρότητα των απαγωγέων του από τη Χαμάς και την ανθεκτικότητα των συμπατριωτιών του, Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τα μέλη της Χαμάς.

Αφέθηκε ελεύθερος κατά τη διάρκεια εκεχειρίας τον Φεβρουάριο. Αυτός, η σύζυγός του Άντι και τα δύο παιδιά τους αρπάχτηκαν από ενόπλους στην πιο αιματηρή μέρα για τους Εβραίους από το Ολοκαύτωμα.

Οι ένοπλοι της Χαμάς έσυραν αυτόν και 250 άλλους ομήρους πίσω στη Γάζα ενώ η επίθεση διέλυσε την εικόνα του Ισραήλ ως αήττητης στρατιωτικής δύναμης.

Η επίθεση, στην οποία σκοτώθηκαν επίσης περίπου 1.200 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς, πυροδότησε μαζικά στρατιωτικά αντίποινα που έχουν σκοτώσει περισσότερους από 67.000 Παλαιστίνιους στη Γάζα, σύμφωνα με τις τοποικές υγειονομικές αρχές.

Αγωνία παρά τις νίκες του Ισραήλ

Ο Σόχαμ πέρασε τους πρώτους οκτώ μήνες της αιχμαλωσίας του πάνω από το έδαφος. Αλλά τον Ιούνιο του 2024, αυτός και οι συνομήλικοι Γκι Γκιλμπόα-Νταλάλ και Εβιάταρ Ντέιβιντ μεταφέρθηκαν κάτω από τη γη.

Είπε ότι οι φρουροί τους τουύ συνόδευσαν για περίπου 15 λεπτά πριν τους δέσουν τα μάτια και τους οδηγήσουν σε μια σήραγγα και στη συνέχεια σε ένα μικροσκοπικό σκοτεινό θάλαμο όπου κρατούνταν ένας άλλος όμηρος, ο Όμερ Βένκερτ.

Είπε ότι περίμενε να μείνει «σε αυτόν τον τάφο, για την αιωνιότητα».

Το κελί τους είχε τσιμεντένιους τοίχους, αμμώδες δάπεδο και σιδερένια πόρτα. Τέσσερα στρώματα ήταν στο έδαφος και υπήρχε μια τρύπα για τουαλέτα. Ο αέρας ήταν βαρύς. Δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν, είπε. «Μας φέρθηκαν σαν ζώα. Θέλω να πω, ούτε τα ζώα δεν θα κρατούνταν σε τόσο απάνθρωπες συνθήκες, αλλά έτσι μας φέρθηκαν».

Σωματική βία και ψυχολογικά βασανιστήρια

Οι φρουροί μερικές φορές χτυπούσαν τους τέσσερις άνδρες. Άλλες φορές, τους βασάνιζαν λέγοντάς τους να επιλέξουν ποιον θα πυροβολούσαν επί τόπου, όπως είπε.

Ο Γκιλμπόα-Νταλάλ και ο Ντέιβιντ παραμένουν όμηροι στη Γάζα. Οι εικόνες που δημοσίευσε η Χαμάς με τον αδυνατισμένο Ντέιβιντ τον Αύγουστο προκάλεσαν σοκ στο Ισραήλ και στο εξωτερικό. «Και φοβάμαι πραγματικά για τη ζωή τους. Ξέρετε, υπάρχουν 20 ζωντανοί όμηροι ακόμα στη Γάζα στα χέρια αυτών των ζώων», είπε ο Σόχαμ.

Ο Ταλ ήταν ο πρώτος που απήχθη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Τον έσυραν μέσα από το παράθυρο ενός ασφαλούς δωματίου, τον οδήγησαν μέσα από το κιμπούτς και τον έβαλαν στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου. Μόνο μετά από περισσότερο από ένα μήνα αιχμαλωσίας έμαθε ότι η γυναίκα και τα παιδιά του είχαν επιβιώσει από την επίθεση, αλλά είχαν επίσης απαχθεί, μαζί με την πεθερά του, τη θεία της γυναίκας του και την κόρη της. Ο πεθερός του, Αβσαλόμ, σκοτώθηκε. Η σύζυγος και τα παιδιά του Σοχάμ αφέθηκαν ελεύθερα με την πρώτη συμφωνία με τη Χαμάς στα τέλη του 2023. Αυτός αφέθηκε ελεύθερος με τη δεύτερη και τελευταία συμφωνία τον Φεβρουάριο του 2025.

Όταν ο γιος του τον ρωτουσε εάν θα πέθαιναν

Ο Σοχάμ καθώς βρίσκεται στο safe room όπου είχε καταφύγει κατά την ώρα της επίθεσης, θυμήθηκε μεταξύ άλλων πώς ο γιος του- 8 ετών τότε- τον ώτησε αν θα πέθαιναν όλοι. Ο Σοχάμ ήταν επικεντρωμένος στο να μείνουν όλοι ζωντανοί.

Ένας διοικητής της Χαμάς άνοιξε πυρ σε ένα αλεξίσφαιρο παράθυρο με το εφεδρικό του AK-47.

«Τώρα, ήξερα ότι δεν μπορεί να με βλάψει ακόμα, αλλά αφού έριχνε μερικές σφαίρες ακόμη ια ‘ελαμε τρύπα στο παράθυρο και τότε θα έπρεπ να παραδοθούμε γιατί το παιχνίδι θα τελείωνε για εμάς», είπε. «Θα μπορούσε να πετάξει χειροβομβίδες μέσα και να βάλει το Καλάσνικοφ του σε αυτήν την τρύπα και απλώς να μας πυροβολήσει όλους».

