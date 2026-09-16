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Ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών δήλωσε την Τρίτη (15/9) ο Ραχίμ Στέρλινγκ ενώπιον του δικαστηρίου, μετά τον σάλο που ξέσπασε στην Βρετανία και το βίντεο που δείχνει τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Σίτι να κινείται ανεξέλεγκτα σε δρόμο του Χάμσαϊρ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Στέρλινγκ είναι αντιμέτωπος ακόμη και με το ενδεχόμενο φυλάκισης για το περιστατικό που έλαβε χώρα την 28η Μαΐου, όταν συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

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Ο Άγγλος εξτρέμ, που στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι και Άρσεναλ, είχε καταγραφεί να κινείται επικίνδυνα με τη Λαμποργκίνι του σε δρόμο του Χάμσαϊρ. Λίγο αργότερα έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στις μεταλλικές προστατευτικές μπάρες στην άκρη του δρόμου.

Όπως μεταδίδουν τα βρετανικά μίντια, ο 31χρονος ποδοσφαιριστής παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι είχε κάνει χρήση νιτρώδους οξειδίου, ουσίας που είναι γνωστή ως αέριο γέλιου, λέγοντάς τους πως «έχει πρόβλημα».

Here is Raheem Sterling police body cam after he was caught doing balloon crack in his car has been charged for the following offences: dangerous driving, possession of nitrous oxide for wrongful inhalation, failing to provide a specimen. pic.twitter.com/B0adozZt4N — London & UK Street News (@CrimeLdn) September 15, 2026

Η υπόθεση έφτασε στην Δικαιοσύνη, με τον Στέρλινγκ να εμφανίζεται στο δικαστήριο την Τρίτη (15/9). Η ακροαματική διαδικασία κράτησε περίπου 80 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων προβλήθηκε βίντεο τόσο από την επικίνδυνη οδήγησή του όσο και από τη στιγμή της σύλληψής του.

Στο υλικό αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο κινούνταν στον δρόμο, αλλά και οι αλλαγές λωρίδας χωρίς χρήση φλας, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια διερχόμενων οδηγών.

Terrifying @TheSun exclusive footage shows Raheem Sterling inhaling laughing gas at the wheel of his £270k Lambo, then slamming into a barrier in a near-death smash that could have wiped out families on the motorway.



The Sun’s exclusive dashcam footage is damning. Minutes before… pic.twitter.com/SyqAvS63ab — J Stewart (@triffic_stuff_) September 15, 2026

Όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε, ο Στέρλινγκ είχε μετακινηθεί στη θέση του συνοδηγού. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν στην κατοχή του έξι κουτιά αερίου, καθώς και ένα ξεφούσκωτο μπαλόνι.

Η απόφαση για την ποινή αναμένεται να ανακοινωθεί στις 25 Νοεμβρίου. Η δικαστής άφησε ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο, μεταξύ άλλων και αυτό της φυλάκισης, ξεκαθαρίζοντας ότι θα εξετάσει το σύνολο των δεδομένων της υπόθεσης πριν καταλήξει στην τελική ποινή.