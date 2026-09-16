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Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 3χρονου Νόα Γουντ στη Βρετανία, καθώς η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε η σορός του σε λίμνη, στην περιοχή όπου είχε επικεντρωθεί η επιχείρηση αναζήτησής του.

Το μικρό αγόρι είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, ενώ βρισκόταν σε παιδική χαρά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει οι Αρχές, ο Νόα εθεάθη για τελευταία φορά περίπου στις 15:00 και εκτιμάται ότι έτρεξε σε έναν στενό δρόμο, με κατεύθυνση προς κοντινό συγκρότημα κατοικιών.

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Αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες εθελοντές, αστυνομικοί, ελικόπτερα και στελέχη της ακτοφυλακής. Συνολικά, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις έρευνες.

Εντοπίστηκε η σορός σε λίμνη

Ο επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης, Τομ Πιρς, ανακοίνωσε ότι η σορός εντοπίστηκε στη λίμνη Decoy Pond, στο χωριό Μπράνθαμ, όπου είχαν επικεντρωθεί οι προσπάθειες των Αρχών.

«Η επίσημη ταυτοποίηση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, ωστόσο η οικογένεια του Νόα Γουντ έχει ενημερωθεί για αυτή την εξέλιξη», δήλωσε.

Όπως διευκρίνισε ο ίδιος, ο εντοπισμός της σορού δεν αντιμετωπίζεται, μέχρι στιγμής, ως ύποπτος. Ωστόσο, οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του το παιδί παραμένουν άγνωστες και βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Οι Αρχές αναμένουν πλέον την επίσημη ταυτοποίηση, καθώς και τα αποτελέσματα των περαιτέρω ερευνών, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή της εξαφάνισης του 3χρονου έως τον εντοπισμό του.