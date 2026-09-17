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Ο 44χρονος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι ως ύποπτος για την υπόθεση επίθεσης του 2017 στη γέφυρα Πούτνι, χωρίς ωστόσο να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Η οικογένεια του θανόντος υποστηρίζει ότι ο Μπράντραμ οδηγήθηκε στην αυτοκτονία λόγω της έντονης πίεσης από την αστυνομική έρευνα, τονίζοντας πως δεν υπήρχαν στοιχεία που να τον συνδέουν με το περιστατικό.

Παράλληλα, οι συγγενείς καταγγέλλουν τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης από τις αρχές, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιοποίηση της σύλληψής του προκάλεσε άδικες εικασίες και στοχοποίηση.

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Ο Νίκολας Μπράντραμ είχε βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση του άνδρα που, ενώ έκανε τζόκινγκ στην Putney Bridge στο δυτικό Λονδίνο, φέρεται να έσπρωξε μια γυναίκα προς τον δρόμο, μπροστά από διερχόμενο λεωφορείο, το 2017.

Σύμφωνα με το BBC, η οικογένειά του υποστηρίζει ότι «αυτοκτόνησε μετά από μήνες τεράστιας πίεσης που προκλήθηκε από την έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας» και κάνει λόγο για απουσία εγκληματολογικών στοιχείων που να τον συνδέουν με το περιστατικό.

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Οι συγγενείς του 44χρονου επιμένουν ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν αποδεικνύουν πως βρισκόταν στη γέφυρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, «δεν υπάρχουν στοιχεία που να τον τοποθετούν στη γέφυρα του Πούτνι εκείνη την ώρα, ούτε αξιόπιστα στοιχεία ότι ήταν ο άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο. Στην πραγματικότητα, τα στοιχεία απέδειξαν το αντίθετο».

Ο Μπράντραμ είχε συλληφθεί τον Ιούνιο, καθώς θεωρήθηκε ύποπτος για απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης. Ωστόσο, δεν του ασκήθηκε δίωξη. Η Μητροπολιτική Αστυνομία είχε γνωστοποιήσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο 44χρονος είχε αφεθεί ελεύθερος μετά από σχετική έρευνα.

Το βράδυ της Τρίτης (15/9) εντοπίστηκε νεκρός στην κατοικία του στο δυτικό Λονδίνο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο θάνατός του χαρακτηρίζεται «απροσδόκητος, αλλά δεν θεωρείται ύποπτος».

Η οικογένεια του Μπράντραμ στρέφει πλέον τα πυρά της και στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η αστυνομική έρευνα. Στη σχετική ανακοίνωση υποστήριξε: «Η αστυνομία επέλεξε να συλλάβει τον Νικ αντί να τον καλέσει να παραστεί για ανάκριση. Έκαναν έρευνα στο σπίτι του και στη συνέχεια η ομάδα Τύπου της Αστυνομίας του Λονδίνου δημοσίευσε πληροφορίες που οδήγησαν αναπόφευκτα σε εικασίες και στην ταυτοποίηση του Νικ στις επακόλουθες αναφορές».

Η περίπτωση «Putney Pusher»

Η υπόθεση που συνέδεσε το όνομα του Νίκολας Μπράντραμ με τον αποκαλούμενο «Putney Pusher» ξεκίνησε τον Μάιο του 2017. Τότε, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε έναν άνδρα που έκανε τζόκινγκ στην Putney Bridge να κινείται προς μια γυναίκα και να την σπρώχνει προς το οδόστρωμα, την ώρα που ένα λεωφορείο περνούσε από το σημείο.

EXCLUSIVE: A multi-millionaire banker descended from royalty has been arrested by police hunting the 'Putney Pusher', the Daily Mail can exclusively reveal.



The suspect was detained today at his £1.4million home in west London.



A director at a private bank, he is a decorated… pic.twitter.com/GR9Enr2UpD Advertisement June 15, 2026

Η γυναίκα γλίτωσε την τελευταία στιγμή, καθώς ο οδηγός του λεωφορείου κατάφερε να κάνει ελιγμό και να την αποφύγει. Το βίντεο από την επίθεση μεταδόθηκε ευρέως και η βρετανική κοινή γνώμη αναζητούσε επί χρόνια την ταυτότητα του άγνωστου άνδρα, ο οποίος έγινε γνωστός ως «Putney Pusher».

Παρά την εκτεταμένη αστυνομική έρευνα, δεν ασκήθηκε ποτέ δίωξη σε κάποιο πρόσωπο και η υπόθεση θεωρήθηκε κλειστή το 2018.

Η έρευνα επανήλθε στο προσκήνιο αρκετά χρόνια αργότερα, όταν το καλοκαίρι του 2026 ο Μπράντραμ συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης. Και σε αυτή την περίπτωση, πάντως, δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Μετά την απελευθέρωσή του υπό έρευνα, οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούσαν να εξετάζουν την υπόθεση.

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🚨 BREAKING: The man arrested this summer over the 2017 Putney Bridge pusher case has been found dead at his Chiswick home. Police say the death is unexpected but not believed to be suspicious.



• Nicholas Brandram, 44, was named after his death. Officers and ambulance crews… pic.twitter.com/1Er8B4WYBj — The Mercian (@TheMercianNews) September 16, 2026

Ο Νίκολας Μπράντραμ ήταν εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας, η οποία μετά τον γάμο της με τον Βρετανό αξιωματικό Ρίτσαρντ Μπράντραμ έγινε γνωστή στη Βρετανία ως Lady Katherine Brandram.

Wikimedia Commons – Πριγκίπισσα Αικατερίνη της Ελλάδας και της Δανίας

Η συγγενική του σχέση με την ελληνική βασιλική οικογένεια τον καθιστούσε δισέγγονο του βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄ και της βασίλισσας Σοφίας της Πρωσίας. Η πριγκίπισσα Αικατερίνη ήταν, παράλληλα, δισέγγονη της βασίλισσας Βικτωρίας και πρώτη εξαδέλφη του πρίγκιπα Φιλίππου, συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄.

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Γεννημένη στις 4 Μαΐου 1913, η Αικατερίνη ήταν το έκτο παιδί και η τρίτη κόρη του Κωνσταντίνου Α΄ και της Σοφίας. Μεγάλωσε σε ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά βασιλικά περιβάλλοντα, καθώς τρία από τα αδέλφια της ανέβηκαν στον ελληνικό θρόνο, ενώ η αδελφή της Ελένη έγινε βασίλισσα της Ρουμανίας.

Η ζωή της συνδέθηκε και με τις μεγάλες αναταράξεις που αντιμετώπισε η ελληνική βασιλική οικογένεια κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τη γερμανική εισβολή του 1941, εγκατέλειψε την Ελλάδα μαζί με τον αδελφό της Παύλο και τη σύζυγό του, Φρειδερίκη. Αρχικά κατευθύνθηκαν στην Κρήτη και στη συνέχεια στην Αίγυπτο και τη Νότια Αφρική.

Κατά την παραμονή της στο Κέιπ Τάουν εργάστηκε ως νοσοκόμα σε νοσοκομείο. Για περίπου τέσσερα χρόνια δεν είχε επικοινωνία με την αδελφή της Ελένη, η οποία παρέμενε στη Ρουμανία. Μετά το τέλος του πολέμου επέστρεψε στην Αγγλία.

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Το 1947 παντρεύτηκε τον ταγματάρχη Ρίτσαρντ Κάμπελ Άντριου Μπράντραμ, αξιωματικό του βρετανικού στρατού και αθλητή του ράγκμπι. Η γνωριμία τους είχε γίνει στο πλοίο «Ασκάνια», κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής στην Αγγλία από την Αλεξάνδρεια. Εκείνη την περίοδο ο Ρίτσαρντ Μπράντραμ υπηρετούσε στη Βαγδάτη.

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Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Πολ Μπράντραμ, ο οποίος ήταν ο πατέρας του Νίκολας. Η πριγκίπισσα Αικατερίνη έζησε έκτοτε κυρίως στη Βρετανία και έφυγε από τη ζωή στις 2 Οκτωβρίου 2007, σε ηλικία 94 ετών.

(Με πληροφορίες από BBC)

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