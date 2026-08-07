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Οργή προκαλεί ο βανδαλισμός που σημειώθηκε στο εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στον Δήμο Σαρωνικού, μόλις μία ημέρα μετά τον εορτασμό της μεγάλης θρησκευτικής γιορτής.

Σύμφωνα με την καταγγελία του Δήμου, άγνωστοι εισέβαλαν στον ιερό χώρο, καταστρέφοντας τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό. Ειδικότερα, αναποδογύρισαν καρέκλες, κατέστρεψαν τους βασιλικούς που κοσμούσαν τον ναό, ενώ προκάλεσαν σοβαρές φθορές ακόμη και στο Ιερό.

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Οι δράστες έσπασαν εικόνες μπροστά από την Αγία Τράπεζα και προκάλεσαν ζημιές σε εκκλησιαστικά αντικείμενα.

Η ανακοίνωση του Δήμου Σαρωνικού

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Σαρωνικού καταδικάζει απερίφραστα το περιστατικό, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχουν λόγια για την ασέβεια και τη μικρότητα όσων βανδάλισαν το εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος».

Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για «έναν χώρο πίστης, μνήμης και ιδιαίτερου συμβολισμού για την τοπική κοινωνία, ειδικά αυτές τις ημέρες».

Παράλληλα, ο Δήμος γνωστοποιεί ότι βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

Την ίδια ώρα, ανακοινώθηκε ότι θα προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών.

«Τέτοιες πράξεις δεν έχουν θέση στον τόπο μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, με τον Δήμο να υπογραμμίζει ότι το εκκλησάκι θα αποκατασταθεί πλήρως και ότι «ο σεβασμός με τον οποίο το περιβάλλει η κοινωνία μας θα αποδειχθεί ισχυρότερος από κάθε πράξη βανδαλισμού».