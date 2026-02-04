Η πρωτοφανής αντιπαράθεση που έλαβε χώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο της προηγούμενης Τρίτης (27/1) ανάμεσα στον δήμαρχο Σαρωνικού Δημήτρη Παπαχρήστου και την ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλο και γνωστή παρουσιάστρια Ναταλί Κάκκαβα έκανε τον γύρο του διαδικτύου και προκάλεσε αίσθηση.

Πιο συγκεκριμένα, η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος Ν. Κάκκαβα, είχε τον λόγο και υποστήριξε ότι λόγω της ιδιότητάς της και της παρουσίας της σε πανελλαδικά κανάλια, τα θέματα που προβάλει και αναδεικνύει φτάνουν στα αρμόδια πρόσωπα, σε υπουργούς και υφυπουργούς ενώ πρόσθεσε ότι η διοίκηση θα έπρεπε να είναι υπερήφανη που υπάρχει μία συνδημότης και μία αιρετή με τέτοιο δημόσιο λόγο και τέτοιο δημόσιο βήμα.

Ο Δ. Παπαχρήστου απάντησε ότι δεν εξελέγη επειδή έδινε συνεντεύξεις σε πανελλαδικά κανάλια (σ.σ. νωρίτερα η δημοτική σύμβουλος ανέφερε ότι ήταν χρήσιμη προεκλογικά στον τότε υποψήφιο δήμαρχο) και επανέλαβε την πεποίθησή του πως στις επόμενες εκλογές οι δημότες θα στηρίξουν ξανά την τωρινή διοίκηση.

Ο διάλογος που έφερε διακοπή: «Αυτό που κάνετε είναι ό,τι πιο χυδαίο και ανήθικο»

Δ. Παπαχρήστου: «Δεν έγινα δήμαρχος κα Κάκκαβα γιατί είχα εσάς και έδινα συνεντεύξεις σε πανελλαδικά κανάλια. Αντί να επιλέξετε να στηρίξετε ανθρώπινα εμάς, είστε εκεί με ένα κινητό τηλέφωνο για να βρείτε και να αναδείξετε την αδυναμία ή να τη δημιουργήσετε και εσείς και ο σύζυγός σας, για να δημιουργήσετε πρόβλημα στη διοίκηση και να καταλήξετε ότι δεν λειτουργούμε σωστά. Ο τρόπος που χειρίζεστε αυτό το βήμα που έχετε δεν τιμά ούτε εσάς, ούτε τον σύζυγό σας. Δεν έχουμε δει τη δημοσιογραφική σας ταυτότητα».

Ν. Κάκκαβα: Επίσης επικαλείστε ότι δεν είμαι δημοσιογράφος; Στην ΕΣΗΕΑ είμαι μέλος με πολυετή παρουσία και στα έντυπα μέσα και στα μέσα πανελλαδικής εμβέλειας. Ακόμα και αυτό ειρωνεύεστε.

Δ. Παπαχρήστου: Όχι, δεν ειρωνεύομαι. Δεν έχω δει την δημοσιογραφική σας ταυτότητα. Να μου την φέρετε και τότε θα πω ότι όντως είστε δημοσιογράφος.

Ν. Κάκκαβα: Θέλετε να φέρουμε τα χαρτιά που έχουμε επικαλεστεί όλοι ότι έχουμε; Θα είχε πολύ ενδιαφέρον. Εγώ τουλάχιστον δεν έχει χρειαστεί να πάω στρατό.

Δ. Παπαχρήστου: Ντροπή σας για αυτό που λέτε. Σας καλώ να ανακαλέσετε. Έχετε ξεφύγει. Αυτό το οποίο κάνετε το θεωρώ τον ορισμό της ανηθικότητας. Δεν σας τιμάει αυτό που λέτε, ότι εγώ δεν έχω πάει στρατό. Είναι κάτι που το γνωρίζει ο κόσμος, έχω αναφερθεί σε αυτό και έχει γίνει για ιατρικούς λόγους. Αυτό που κάνατε είναι ότι πιο ανήθικο. Το καταδικάζω απερίφραστα, είναι ότι πιο ανήθικο και χυδαίο έχει ακουστεί σε αυτήν την αίθουσα. Δεν είναι προσβολή μόνο στο δικό μου πρόσωπο, αλλά σε όσους με νόμιμο τρόπο έχουν πάρει αναβολή για ιατρικούς λόγους».

Λίγες ώρες μετά το πρωτοφανές επεισόδιο και την διακοπή της συνεδρίασης στο δημαρχείο του δήμου Σαρωνικού, στα Καλύβια Αττικής, η είδηση είχε ήδη κυκλοφορήσει και αρκετές εκπομπές της πρωινής ζώνης στάθηκαν στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με την δημοτική αρχή, η αντιπολίτευση κράτησε αποστάσεις από την δημοτική σύμβουλο μετά τα σχόλια περί στρατιωτικής θητείας του δημάρχου.

Ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 είπε χαρακτηριστικά: «Ο Γκουντάρας και η Κάκκαβα έβγαιναν εργολαβία. Δεν μιλούσαν για τα επαγγελματικά τους στα κανάλια. Μιλούσαν για τον συγκεκριμένο άνθρωπο που δεν τον ήξερε η μάνα του. Έγινε γνωστός πανελλήνια επειδή δημοτική σύμβουλος ήταν η Κάκκαβα. Έτυχε μεγάλης προβολής ο συγκεκριμένος άνθρωπος λόγω της σχέσης με την Κάκκαβα και τον Γκουντάρα. Μπορεί να είναι ικανός ο άνθρωπος, δεν το ξέρω. Η Κάκκαβα προκλήθηκε».

Απάντηση της δημοτικης αρχής στη HuffPost: «Ο ρόλος του δημάρχου είναι να βρίσκεται δίπλα στους δημότες, όχι στα πάνελ»

Τις τελευταίες μέρες, ο δήμαρχος Σαρωνικού δέχεται συνεχώς κλήσεις από δημοσιογράφους που εργάζονται στην πρωινή τηλεοπτική ζώνη, προκειμένου να του αποσπάσουν κάποιες δηλώσεις για όσα συνέβησαν στο ΔΣ ανάμεσα σε εκείνον και τη Ναταλί Κάκκαβα.

Άνθρωποι από το κοντινό περιβάλλον του δημάρχου, απάντησαν σε σχετική ερώτηση της HuffPost ότι «ο ρόλος ενός δημάρχου είναι συγκεκριμένος: να βρίσκεται δίπλα στους δημότες και να αντιμετωπίζει τα σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα του δήμου και των κατοίκων του. Δεν είναι ο ρόλος ενός δημάρχου να βρίσκεται σε τηλεοπτικά πλατό».

Πηγές κοντά στο περιβάλλον του Δ. Παπαχρήστου υποστηρίζουν πως «κάθε λεπτό που περνάει και ο δημότης στερείται τον δήμαρχό του για κάτι τέτοιο, είναι κρίσιμο. Ο δήμος μένει πίσω στα πράγματι σημαντικά ζητήματα που τον αφορούν».

Ήδη αυτήν την στιγμή, στον δήμο Σαρωνικού βρίσκονται σε εξέλιξη έργα που αφορούν την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και την οδοποιοία, που αξιολογούνται ως εξαιρετικά σημαντικά και χρήσιμα από την πλειονότητα των δημοτών.

Άλλωστε, πρόκειται για έναν δήμο που δοκιμάζεται κάθε καλοκαίρι από καταστροφικές πυρκαγιές, συνεπώς η αντιπλημμυρική θωράκιση και η ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας είναι υψίστης σημασίας για την ασφάλεια των κατοίκων.

Τα δάκρυα της Ναταλί Κάκκαβα στη Φαίη Σκορδά και τα αιτήματα των δημοτών

Το πρωί της Δευτέρας (2/2) η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος του δήμου Σαρωνικού ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno της Φαίη Σκορδά. Εκεί, αναφέρθηκε λεπτομερώς και με δάκρυα στα μάτια στο επεισόδιο που σημειώθηκε στο ΔΣ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Επιτρέψτε μου τη συγκίνησή μου, γιατί τώρα που το ξαναβλέπω, το ξαναβιώνω. Τι περνάω, Φαίη».

Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο ανάμεσα στον δήμαρχο Σαρωνικού και την γνωστή παρουσιάστρια έχει προκαλέσει συζητήσεις εντός του δήμου, με τους δημότες να ζητούν να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό. Αρκετά είναι τα σχόλια από κατοίκους της περιοχής που εκφράζουν την επιθυμία τους οι αιρετοί να προσανατολίζονται σε έναν κοινό στόχο και στις δημιουργικές ιδέες, οι οποίες απ’ όπου και να προέρχονται θα πρέπει να έχουν γνώμονα την εξυπηρέτηση και την ασφάλεια των κατοίκων.

Η Ν. Κάκκαβα στην πρωινή εκπομπή του MEGA έθιξε μεταξύ άλλων κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες του δήμου Σαρωνικού, όπως η ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Καλυβίων, η στελέχωση του ΕΚΑΒ και τα σχολικά λεωφορεία που είναι απαραίτητα για την μετακίνηση των μαθητών. Αυτές είναι δίχως αμφιβολία προτάσεις που χρειάζονται οι δημότες της περιοχής. Το εάν έχει εκπληρώσει ή όχι την στρατιωτική θητεία ο δήμαρχος – πόσω μάλλον όταν πρόκειται για ιατρικούς λόγους – είναι κάτι που δεν τους αφορά και δεν πρέπει να τους αφορά.

