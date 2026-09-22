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Ο μάρτυρας δεν βρισκόταν στον χώρο των επίμαχων περιστατικών και δεν συνδέεται με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης που πραγματοποιούσε η προφυλακισμένη γιατρός.

Ο υπνοθεραπευτής είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον καλλιτέχνη, ενώ η φωτογραφία που έλαβε από τη γιατρό λειτούργησε ως ενημέρωση για την ολοκλήρωση της προηγούμενης ιατρικής διαδικασίας.

Παρά την επαγγελματική τους συνεργασία, ο μάρτυρας αγνοούσε τη φύση των ιατρικών πράξεων και παρείχε σημαντικές πληροφορίες στις ανακριτικές αρχές κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του.

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Στη μαρτυρία του υπνοθεραπευτή, αλλά και στη σχέση που είχε αναπτύξει με τη γιατρό η οποία έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέρθηκε μιλώντας στο Mega ο δικηγόρος του, Γιάννης Γλύκας.

Ο κ. Γλύκας υπογράμμισε εξαρχής ότι ο εντολέας του προσήλθε στις αρχές με την ιδιότητα του μάρτυρα και πως θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή στις εκτιμήσεις σχετικά με τον ρόλο του στην υπόθεση.

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«Ο άνθρωπος ήταν μάρτυρας. Πρέπει να είμαστε φειδωλοί στις εκτιμήσεις», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι ο υπνοθεραπευτής δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο με τον θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη. Όπως σημείωσε, μάλιστα, από τη στιγμή που η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο προφυλακισμένοι αφορά ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, η περίπτωση του εντολέα του απέχει σημαντικά από αυτό το πλαίσιο.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο υπνοθεραπευτής δεν βρισκόταν καν στον χώρο όπου συνέβησαν τα επίμαχα περιστατικά και, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, δεν προκύπτει σε βάρος του κάποια κατηγορία.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ο εντολέας του κατέθετε για περίπου δυόμισι ώρες, παρέχοντας, όπως υποστήριξε, σημαντικές πληροφορίες στην ανάκριση. «Φώτισε την ανάκριση», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι έδωσε κρίσιμα στοιχεία σχετικά με τη διαδρομή που ακολούθησε ο Γιώργος Μαζωνάκης μέχρι να φτάσει στο ιατρείο. Κατά τον κ. Γλύκα, ο υπνοθεραπευτής έδωσε πειστικές απαντήσεις σε όσα του ζητήθηκε να διευκρινίσει.

Το ραντεβού για υπνοθεραπεία και η φωτογραφία

Όπως εξήγησε ο δικηγόρος, το ενδιαφέρον για την κατάθεση του υπνοθεραπευτή προέκυψε κυρίως από το γεγονός ότι την επίμαχη Τετάρτη, μετά το ραντεβού του με τη γιατρό που βρίσκεται πλέον στη φυλακή, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προγραμματισμένο ραντεβού μαζί του.

Το ραντεβού αυτό, όπως διευκρίνισε, αφορούσε κάτι εντελώς διαφορετικό και δεν είχε καμία σχέση ούτε με την πλασμαφαίρεση ούτε με την υδροθεραπεία. Επρόκειτο για συνεδρία υπνοθεραπείας.

Ο κ. Γλύκας ρωτήθηκε επίσης για τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που είχε τραβηχτεί την ώρα που υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση. Ειδικότερα, ρωτήθηκε αν η γιατρός είχε στείλει τη συγκεκριμένη φωτογραφία στον εντολέα του προκειμένου να τον ενημερώσει ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο της και στη συνέχεια επρόκειτο να μεταβεί στο ραντεβού που είχε μαζί του.

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Ο δικηγόρος απάντησε πως «εν πολλοίς αυτή είναι η ερμηνεία». Όπως περιέγραψε, η αποστολή της φωτογραφίας προκάλεσε αρχικά έκπληξη στον υπνοθεραπευτή. «Προφανώς τον ξένισε η αποστολή της φωτογραφίας αυτής. Αντέδρασε μηχανικά», ανέφερε ο κ. Γλύκας. Σύμφωνα με την εκδοχή του, η φωτογραφία ουσιαστικά λειτουργούσε ως ενημέρωση προς τον υπνοθεραπευτή ότι η διαδικασία ολοκληρωνόταν. Ο ίδιος, ωστόσο, δεν είχε αντιληφθεί ότι η κατάσταση δεν εξελισσόταν ομαλά.

Ο δικηγόρος διευκρίνισε ακόμη ότι δεν υπάρχει ακριβής ώρα κατά την οποία τραβήχτηκε η συγκεκριμένη φωτογραφία. Σε ό,τι αφορά το ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη με τον υπνοθεραπευτή, ο κ. Γλύκας εξήγησε ότι αρχικά επρόκειτο να γίνει λήψη ιστορικού. Όπως τόνισε, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί υπνοθεραπεία εάν προηγουμένως δεν είχαν αντιμετωπιστεί και διευθετηθεί άλλα ζητήματα.

Η σχέση του υπνοθεραπευτή με τη γιατρό

Ο Γιάννης Γλύκας αναφέρθηκε στη συνέχεια και στη συνεργασία που είχε ο πελάτης του με τη γιατρό που βρίσκεται προφυλακισμένη.

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Όπως είπε, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους η επαγγελματική τους συνεργασία είχε γίνει πιο στενή, ενώ μεταξύ τους είχε υπογραφεί και σύμβαση επιστημονικής συνεργασίας.

Η συνεργασία τους, σύμφωνα με τον ίδιο, περιλάμβανε και την παραπομπή πελατών. Η γιατρός έστελνε πελάτες στον υπνοθεραπευτή, ενώ και ο ίδιος έκανε αντίστοιχες παραπομπές προς εκείνη. «Ο συγκεκριμένος άνθρωπος για κάθε πελάτη λάμβανε 40 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.

Παράλληλα, ο κ. Γλύκας θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι η επαγγελματική αυτή σχέση δεν συνδέεται με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. «Δεν έχει καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση, δεν γνώριζε ότι θα γινόταν αυτή η διαδικασία», τόνισε, προσθέτοντας ότι ο εντολέας του δεν γνώριζε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης επρόκειτο να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολωνάκι.

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Μάλιστα, σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο υπνοθεραπευτής δεν γνωρίζει καν τι σημαίνει πλασμαφαίρεση. Ο ίδιος υπογράμμισε πως το γεγονός ότι ο εντολέας του συνεργαζόταν επαγγελματικά με τη συγκεκριμένη γιατρό δεν σημαίνει ότι είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση. «Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι δούλευαν στο ιατρείο, αλλά δεν είναι κατηγορούμενοι. Και σωστά δεν είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Γιάννης Γλύκας αναφέρθηκε και στον χώρο όπου πραγματοποιούνταν οι υπνοθεραπείες. Όπως υποστήριξε, ο εντολέας του δεν γνώριζε ότι στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου πραγματοποιούνταν γενικότερα διαδικασίες πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η γιατρός είχε μισθώσει έναν διαφορετικό χώρο, στον οποίο ο υπνοθεραπευτής πραγματοποιούσε τις συνεδρίες του.

«Δεν είχε καμία σχέση με αυτή τη μορφή θεραπείας. Δεν ήξερε τι γίνεται στο ιατρείο. Σε άλλο χώρο, κάποιες φορές, δούλευε για την κατηγορουμένη», ανέφερε ο δικηγόρος, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά ότι ο εντολέας του δεν είχε γνώση ούτε συμμετοχή στις συγκεκριμένες ιατρικές διαδικασίες.

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