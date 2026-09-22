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Δικαιοσύνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά η μητέρα του τραγουδιστή, Κλειώ, την ώρα που οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη τόνισε πως επιθυμεί να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον χαμό του παιδιού της. «Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, του λατρεμένου μου Γιώργου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Σε δηλώσεις που έκανε χθες στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, η Μαρία Μαζωνάκη εξέφρασε την έντονη οργή της για τον θάνατο του αδελφού της, υποστηρίζοντας ότι «δολοφονήθηκε».

«Είμαστε όλοι εξοργισμένοι. Μας πονάει ο άδικος χαμός του. Τι να πούμε για το παιδί; Είμαι πολύ θυμωμένη. Ο Γιώργος δολοφονήθηκε. Δολοφονούνταν διαχρονικά. Πάτησαν στην ανάγκη του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας του τραγουδιστή, Μανώλης, από την πλευρά του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προφυλάκιση των δύο γιατρών. Αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, περιορίστηκε να δηλώσει: «Ό,τι πει η Δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να μιλήσω».

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ διαρκώς έρχονται στο φως νέες πληροφορίες για την υπόθεση. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλου προσώπου, καθώς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία άρσης του απορρήτου.

«Θα πρέπει να περιμένουμε γιατί δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος εμπλεκόμενος με οποιονδήποτε τρόπο. Αν παρείχε οποιαδήποτε συνδρομή στους δύο κατηγορούμενους που έχουν προφυλακιστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.