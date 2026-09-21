Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί πραγματοποιούσαν στο ιατρείο τους χειρόγραφες συνταγογραφήσεις εκτός ηλεκτρονικού συστήματος και εξετάσεις εντοπισμού βαρέων μετάλλων στον οργανισμό των ασθενών.

Τα δείγματα για εξειδικευμένες αιματολογικές εξετάσεις αποστέλλονταν σε ελβετικό εργαστήριο, το οποίο συνεργαζόταν με την ίδια εταιρεία που προμήθευε τον εξοπλισμό του ιατρείου.

Ο ένας εκ των κατηγορουμένων εκπαίδευε συναδέλφους του σε κυτταρικές θεραπείες και συμμετείχε ως ομιλητής σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια σχετικά με την αναγεννητική ιατρική.

Στο ιατρείο λειτουργούσε εκπαιδευτική δομή για την προώθηση βιοτεχνολογικών εφαρμογών, ενώ ο γιατρός υποστήριζε ότι η μέθοδός του μείωνε τη βιολογική ηλικία των ασθενών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα στοιχεία για τη δραστηριότητα των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στη δημοσιότητα, φωτίζοντας τον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου τους στο Κολωνάκι.

Στον χώρο, πέρα από τις λεγόμενες θεραπείες «αναζωογόνησης», πραγματοποιούνταν και εξετάσεις για τον εντοπισμό βαρέων μετάλλων στον οργανισμό ασθενών. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, αρκετές από τις συνταγογραφήσεις των δύο γιατρών ήταν χειρόγραφες και, ως εκ τούτου, δεν καταγράφονταν στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Advertisement

Advertisement

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαδικασία για εξειδικευμένες και υψηλού κόστους αιματολογικές εξετάσεις. Τα δείγματα αποστέλλονταν σε ειδικό εργαστήριο στην Ελβετία, το οποίο ανήκε στην ίδια εταιρεία που είχε προμηθεύσει το ιατρείο του Κολωνακίου με τον σχετικό εξοπλισμό. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τους δύο γιατρούς, η ελβετική εταιρεία αναλάμβανε την ανάλυση των δειγμάτων των ασθενών τους.

Παράλληλα, η Ιώαννα Γάκα, η οποία παρουσιάζεται ως ανειδίκευτη, εμφανίζεται ως αποκλειστική αντιπρόσωπος της συγκεκριμένης εταιρείας στην Ελλάδα, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τους όρους και τα κριτήρια της συνεργασίας.

Ο ένας από τους προφυλακισμένους γιατρούς φέρεται, επίσης, να προσκαλούσε συναδέλφους του στην Αθήνα, προκειμένου να τους παρουσιάσει και να τους εκπαιδεύσει σε κυτταρικές θεραπείες και εφαρμογές βλαστοκυττάρων, ενώ παράλληλα προωθούσε συνεργασίες στον συγκεκριμένο τομέα.

Σε φωτογραφία που είχε δημοσιευθεί στις 2 Ιουλίου και παρουσιάστηκε από το ΕΡΤnews, ο 54χρονος εμφανίζεται μαζί με δερματολόγο από τις Φιλιππίνες, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες στο διαδίκτυο, διευθύνει κλινική αισθητικής και αντιγήρανσης. Η ίδια ανέφερε σε ανάρτησή της ότι η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο ανταλλαγής γνώσεων και διεθνούς συνεργασίας στην αναγεννητική ιατρική.

Ο κατηγορούμενος γιατρός είχε παρουσία και σε επιστημονικές διοργανώσεις του εξωτερικού, όπου παρουσίαζε εφαρμογές βλαστοκυττάρων και αναγεννητικών θεραπειών. Τον Οκτώβριο του 2024 συμμετείχε ως ομιλητής σε συνέδριο στη Βαλένθια για τον χρόνιο πόνο, ενώ το 2025 συμμετείχε σε διεθνές συνέδριο στη Σεούλ, παρουσιάζοντας εφαρμογές αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων που συνδέονταν με τη λεγόμενη «βιολογική ηλικία».

Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε χαρακτηρίσει την αυτόλογη χρήση βλαστοκυττάρων ασφαλή, υποστηρίζοντας ότι, επειδή χρησιμοποιούνται κύτταρα του ίδιου του ασθενούς, δεν υπάρχει κίνδυνος αλλεργικής αντίδρασης ή βλάβης όταν εφαρμόζονται σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής. Είχε ακόμη δηλώσει ότι ασχολείται από το 2021 με βλαστοκύτταρα CD34+, συνδυάζοντας την αναγεννητική ιατρική με την εσωτερική παθολογία, και ότι έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1.000 θεραπείες.

Η «εκπαιδευτική ακαδημία» στο Κολωνάκι

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, στο Κολωνάκι είχε δημιουργηθεί και εκπαιδευτική δομή για θεραπείες βλαστοκυττάρων και άλλες βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Περιλάμβανε επιστημονικές εκδηλώσεις, πρακτική εκπαίδευση, επιδείξεις εξοπλισμού, εκπαιδευτικό υλικό και βιβλιοθήκη, με στόχο την εκπαίδευση γιατρών και την ανάπτυξη συνεργασιών και στο εξωτερικό.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι εξασφαλίστηκε νέο βίντεο από κέντρο αισθητικής και αντιγήρανσης στις Φιλιππίνες, όπου προβάλλονταν πρακτικές και μέθοδοι που συνδέονταν με τη δραστηριότητα του κατηγορούμενου γιατρού. Επίσης, σύμφωνα με διαφάνεια που παρουσίαζε σε πελάτες και συναδέλφους, υποστήριζε ότι η μέθοδός του μπορούσε να μειώσει τον δείκτη βιολογικής ηλικίας κατά σχεδόν οκτώ χρόνια.