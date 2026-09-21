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Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, μίλησε στον ΑΝΤ1 και εξέφρασε την οργή και την αγανάκτησή της για όσα έχουν γίνει γνωστά γύρω από την υπόθεση.

«Είμαστε όλοι εξοργισμένοι. Μας πονάει ο άδικος χαμός του. Τι να πούμε για το παιδί; Είμαι πολύ θυμωμένη. Ο Γιώργος δολοφονήθηκε. Δολοφονούνταν διαχρονικά. Πάτησαν στην ανάγκη του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Αναφορικά με τη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με τη γιατρό, η αδελφή του σημείωσε πως δεν γνωρίζει πότε ακριβώς είχε γνωρίσει τον τραγουδιστή, ενώ ανέφερε ότι δεν γνώριζε ούτε για τις θεραπείες στις οποίες υποβαλλόταν.

Συντετριμμένος ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη, Μανώλης – «Ό,τι πει η Δικαιοσύνη»

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο πατέρας του τραγουδιστή, Μανώλης Μαζωνάκης, ο οποίος εμφανίστηκε εμφανώς συγκλονισμένος από την απώλεια του γιου του.

«Ό,τι πει η Δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να μιλήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά για την πορεία της υπόθεσης.

Κατά τη σύντομη επικοινωνία του με την εκπομπή, δήλωσε επίσης ικανοποιημένος από την απόφαση για την προφυλάκιση των δύο γιατρών.