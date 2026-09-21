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«Η όλη προσπάθεια σας να κατηγορήσετε το κράτος και το υπουργείο επειδή υπήρξε κάπου ένας απατεώνας, με ξεπερνά» τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης από το βήμα της Βουλής με φόντο τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο υπουργός Υγείας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νίκης Τάσου Οικονομόπουλου, απέρριψε τις αιτιάσεις περί απουσίας ελέγχων, υποστηρίζοντας πως «εκ των υστέρων γίνατε όλοι μετά Χριστόν προφήτες, ένας δεν είχε πάει σε αρμόδια αρχή να καταγγείλει», αναφερόμενος μόνο σε μια προφορική καταγγελία η οποία και οδήγησε σε έναν από τους ελέγχους που πράγματι υπήρξαν στο ιατρείο του Κολωνακίου. Ο αρμόδιος υπουργός χαρακτήρισε μάλιστα την μεταφορά των επιθεωρητών Υγείας στην ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας ως «άσχετη» με το περιστατικό, καθώς και επί ημερών τους υπήρξαν απάτες.

«Με ξεπερνά η προσπάθεια να κατηγορήσετε το υπουργείο επειδή υπάρχει κάπου ένας απατεώνας. Δυστυχώς υπάρχουν και απατεώνες. Το μηχάνημα το εισήγαγε η κ. Γάκα. Δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον ΙΣΑ. Πρόκειται περί απατεώνισσας η οποία παραβίασε σε γνώση της τη νομοθεσία, καθώς όταν έγιναν οι έλεγχοι προφανώς έκρυβε το μηχάνημα για να μην το καταλάβει ο έλεγχος. Η γνωστοποίηση της εισαγωγής του μηχανήματος δεν συνεπάγεται θέση αδείας. Έπρεπε να περιμένει τον ΙΣΑ να χορηγήσει άδεια και δεν τον περίμενε» τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στην υπόθεση Μαζωνάκη και την προφυλακισμένη ιατρό Ιωάννα Γάκα.

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Σε κάθε περίπτωση, ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε πως το νέο εργαλείο MedWatch το οποίο έχει ήδη εγκαινιαστεί, θα επεκταθεί μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα σε όλη την Ελλάδα, ενώ σε σχέση με το επίμαχο ιατρικό συνέδριο με τη συμμετοχή των κατηγορουμένων και υπουργών, σημείωσε πως διοργανώθηκε από έγκριτους καθηγητές και πως οι υπουργοί απλώς είχαν απευθύνει διαδικτυακό χαιρετισμό.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας, παράλληλα, σε σχόλιο του βουλευτή της Νίκης, σημείωσε πως «εγώ ποτέ δεν είχα πουλήσει τα νανογιλέκα ως φαρμακευτικό ή ιατρικό προϊόν, εγώ το εξηγούσα πάντα αυτά στις εκπομπές, είπε ψέματα η Καρυστιανού». Στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης σε βάρος της κυβέρνησης για το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Υγείας, ο υπουργός Υγείας τόνισε πως δεν καταργήθηκε, αλλά μεταφέρθηκε – όχι επί ημερών του όπως παρατήρησε – στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς θεωρήθηκε πως η μεταφορά θα τους καθιστούσε πιο λειτουργικούς στο έργο τους.