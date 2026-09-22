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Μια ιδιαίτερα δυνατή βραδιά χάρισε στο κοινό ο Αλκίνοος Ιωαννίδης το βράδυ της Δευτέρας στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, συνδυάζοντας τη μουσική με μηνύματα κοινωνικού και πολιτικού χαρακτήρα.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο αγαπημένος καλλιτέχνης πήρε τον λόγο και αναφέρθηκε σε μια πραγματικότητα στην Ελλάδα όπου, όπως χαρακτηριστικά είπε, «κάποιος πρέπει να πεθάνει πάντα για να αλλάξει κάτι». Στην τοποθέτησή του έκανε αναφορές σε πρόσωπα και τραγικά γεγονότα, από τον Παύλο Φύσσα και τα 57 θύματα των Τεμπών, μέχρι τη Zackie Oh και τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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«Από λίγα πράγματα παίρνουμε κουράγιο, αλλά είναι σημαντικά όλα. Και ειδικά σε μία χώρα που βλέπεις ότι πρέπει να χυθεί αίμα, να πεθάνουν άνθρωποι για να αλλάξει κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, έφερε ως παραδείγματα τον Σαχζάτ Λουκμάν, τον Παύλο Φύσσα και τον Ζακ Κωστόπουλο, τη Zackie Oh, σημειώνοντας πως η συγκεκριμένη ημέρα ήταν η επέτειος του θανάτου της, τον οποίο χαρακτήρισε δολοφονία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, αλλά και στον Γιώργο Μαζωνάκη, τον οποίο περιέγραψε ως «διάσημο συνάδελφο σε ιατρείο στο Κολωνάκι». «Κάποιος πρέπει να πεθάνει πάντα για να αλλάξει κάτι. Πού ζούμε; Χρειάζεται αυτή η ανθρωποθυσία εδώ;» διερωτήθηκε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης από τη σκηνή.

Ο ίδιος στάθηκε και στο γεγονός ότι, ακόμη και μετά την πάροδο του χρόνου, οι αλλαγές που περιμένει η κοινωνία δεν έρχονται πάντοτε. «Και μετά περνά ο καιρός και έντρομος συνειδητοποιείς ότι και πάλι δεν έχει αλλάξει τις περισσότερες φορές. Όμως δεν τα βάζουμε κάτω», είπε, παραπέμποντας στη συνέχεια στα λόγια του Βασίλη Μάγγου:

«Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα, πάντα μέχρι το τέλος, μέχρι την τελευταία στιγμή. Πάντα θα ξημερώνει». Αμέσως μετά, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης ερμήνευσε το ομώνυμο τραγούδι, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη συγκεκριμένη φορτισμένη στιγμή της συναυλίας.