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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην εθνική οδο Αντιρρίου – Ιωαννίνων , λίγο πριν τον κόμβο Νεάπολης στο Αγρίνιο.

Στις 11:20 π.μ. περίπου, δίκυκλη μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με σφοδρότητα με Ι.Χ. με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δικυκλιστή που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγρινίου με πόνους στο στήθος, σύμφωνα με μαρτυρίες.

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Ο 20χρονος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο στο Αγρινίο. Σύμφωνα με πληροφορίες οδηγείται άμεσα στο χειρουργείο, καθώς από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά στην κοιλιακή χώρα και το θώρακα.

Πηγή φωτογραφιών: agriniopress.gr