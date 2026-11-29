Αγρίνιο: Συγκλονισμένοι οι συγγενείς και οι κάτοικοι από την υπόθεση της 15χρονης – «Δεν ήξερα τίποτα, είμαι ράκος» (Βίντεο)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο άνδρες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για τον βιασμό και τη γενετήσια εκμετάλλευση 15χρονης ανήλικης, μετά από σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας.

Οι γονείς του κοριτσιού απολογούνται για κατηγορίες που περιλαμβάνουν τη μαστροπεία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ενός ακόμη υπόπτου.

Η ανήλικη κατήγγειλε ότι η μητέρα της την εξανάγκαζε σε συνεύρεση με ενήλικες άνδρες έναντι αμοιβής, υπό το καθεστώς συστηματικής σωματικής βίας από το 2022.

Ο πατέρας αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι απουσίαζε από το σπίτι και ζητώντας περαιτέρω διερεύνηση των τηλεφωνικών συνομιλιών των εμπλεκομένων προσώπων.

Οι αρχές οδηγήθηκαν στην αποκάλυψη της υπόθεσης μετά από καταγγελία της ανήλικης, ενώ η οικογένεια είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες.

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Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της 15χρονης –η οποία σε δύο μήνες συμπληρώνει το 16ο έτος της ηλικίας της– σε χωριό του Αγρινίου. Με σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακρίτριας, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι δύο άνδρες που φέρονται να τέλεσαν βιασμό και γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης έναντι αμοιβής.

Αυτήν την ώρα ενώπιον της Ανακρίτριας απολογούνται οι γονείς του κοριτσιού, οι οποίοι κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για μαστροπεία, με την απόφαση για την ποινική τους μεταχείριση να αναμένεται τις επόμενες ώρες.

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Οι επτά συλληφθέντες οδηγήθηκαν νωρίτερα στο Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου μέσω του υπογείου πάρκινγκ για λόγους ασφαλείας, ενώ οι απολογίες των υπολοίπων εμπλεκομένων πρόκειται να συνεχιστούν αύριο, Δευτέρα. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ενώ η εισαγγελική παραγγελία περιλαμβάνει αναφορά και σε άγνωστους δράστες.

Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κατηγορητήριο για την 38χρονη μητέρα, η οποία διώκεται για μαστροπεία, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και άμεση συνέργεια σε βιασμό κατά συρροή. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η ανήλικη παρουσία παιδοψυχιάτρου, ο εφιάλτης της ξεκίνησε το 2022, σε ηλικία 11 ετών, υποδεικνύοντας τη μητέρα της ως το πρόσωπο που την εξανάγκαζε, εν γνώσει του πατέρα της, να συνευρίσκεται με ενήλικους άνδρες της περιοχής έναντι 10 και 15 ευρώ, εν μέσω συστηματικής σωματικής βίας. Το κορίτσι αναγνώρισε ανεπιφύλακτα τους συλληφθέντες, ενώ κατήγγειλε ακόμη έναν άνδρα ότι την είχε θωπεύσει σε παιδική χαρά κατά την παιδική της ηλικία.

Από την πλευρά του, ο 44χρονος πατέρας, μέσω του συνηγόρου του Νίκου Καζαντζή, αρνείται κάθε εμπλοκή και γνώση των γεγονότων, υποστηρίζοντας ότι απουσίαζε επί μακρόν από το σπίτι. Κατά την απολογία του αναμένεται να ζητήσει την απομαγνητοφώνηση όλων των τηλεφωνικών συνομιλιών της μητέρας, του παιδιού και των υπολοίπων κατηγορουμένων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του καθενός.

Η υπόθεση ήρθε στο φως την περασμένη Κυριακή, 22 Νοεμβρίου, όταν η ανήλικη εκμυστηρεύτηκε όσα βίωνε σε έναν συγχωριανό της, ο οποίος την έπεισε να απευθυνθούν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Την επόμενη ημέρα ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση στο σπίτι της οικογένειας, όπου οι γονείς συνελήφθησαν αρχικά για κατοχή ναρκωτικών, αποκαλύπτοντας στη συνέχεια τις συνθήκες διαβίωσης της 15χρονης, η οποία φιλοξενήθηκε προσωρινά στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικογένεια είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε υποβάλει σχετικές αναφορές τόσο το 2020 όσο και το 2024.

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